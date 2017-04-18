Переработку твердых радиоактивных отходов на УЭХК поставили на автоматизированный контроль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Уральский электрохимический комбинат (УЭХК, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", ЗАТО Новоуральск Свердловской области) завершил модернизацию контрольно-измерительных приборов и оборудования (КИПиА), а также штатной системы управления технологическим процессом (СУТП) участка переработки твердых радиоактивных отходов (РАО). Об этом сообщают в пресс-службе УЭХК. В результате контроль переработки твердых РАО, работоспособности оборудования и систем безопасности стал полностью автоматизированным. При этом затраты на обращение с отходами ядерных материалов снизились в 14 раз.

"Автоматизированная СУТП позволит осуществлять контроль за дробильным комплексом "ВИКМАКС-400", недавно внедренным на предприятии и значительно снизившим количество образуемых твердых РАО. Схема контроля стала более компактной. Вместо 25 щитовых приборов наблюдения, расположенным на трех панелях управления, созданы два равнозначных по функциональному назначению автоматизированных рабочих места. С каждого из них теперь можно осуществлять полноценный контроль", - сказано в сообщении.

По оценке начальника участка переработки РАО Юрия Скосырского, скорость получения и обработки информации в системе контроля выросла в несколько раз, отпала необходимость в постоянном присутствии работников на технологических позициях. Новые автоматизированные рабочие места, кроме того, повысили качество технологического процесса и его безопасность, включая экологический аспект.

Проект "Модернизация оборудования КИПиА и системы управления технологическим процессом участка переработки твердых отходов" удостоен первой премии в конкурсе научно-технических работ АО "УЭХК" 2016 года в номинации "Лучшее решение по обеспечению экологической безопасности". В авторском коллективе - руководители и специалисты комбината: начальник метрологической службы Константин Зайцев, начальник участка эксплуатации оборудования 19, 70, 16 метрологической службы Евгений Полозов, руководитель группы АТП метрологической службы Александр Родионов, начальник участка переработки РАО (№ 2) цеха 70 Юрий Скосырский, инженер по КИПиА метрологической службы Евгений Курочкин.

Справка

АО "УЭХК" - предприятие разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Разделительное производство АО "УЭХК" соответствует международным стандартам ИСО 9001, 14001, 5001, OHSAS 18001.

АО "ТВЭЛ" создано 12 сентября 1996 года указом президента РФ, входит в состав Государственной корпорации "Росатом". "ТВЭЛ" включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. ОАО "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 78 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.