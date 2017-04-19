Банк "Югра" поддержит финал Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд

С 4 по 16 мая 2017 года на олимпийских аренах в Сочи пройдет финал VI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.

В турнире примут участие 156 команд из 76 субъектов Российской Федерации, включая шесть женских коллективов дивизиона "Амазонки". Всего запланировано 448 матчей, которые пройдут на пяти площадках ледовых дворцов "Большой" и "Айсберг".

Стартует турнир играми в "Лиге чемпионов" - главном и самом массовом дивизионе Ночной хоккейной лиги, победитель которого становится обладателем главного трофея – Кубка Крутова и главного приза соревнований – гранта Министерства спорта РФ на строительство крытого ледового катка в своем регионе. В эти же дни рекордные 12 команды разыграют "Кубок Большого шлема". Здесь в составе команды "Ледяные волки" на лед выйдет знаменитый фигурист Евгений Плющенко. За победу в дивизионе будут бороться и победители Лиги прошлых лет - знаменитые "Казанские драконы" и "Невский легион".

Финал "Лиги чемпионов" состоится утром 10 мая, накануне Гала-матча. Это сделано для того, чтобы не нарушать традицию - победитель получает Кубок из рук президента страны. С 11 по 16 мая за первенство поборются в дивизионах: "Лига мечты", "Лига надежды" и "Амазонки".

10 мая в 16.00 в Ледовом дворце "Большой" состоится Гала-матч Ночной хоккейной лиги, в котором примут участие звезды российского и мирового хоккея, руководители государства и ряда субъектов, представители шоу-бизнеса и творческой интеллигенции. Матч будет предварять оригинальная шоу-программа, выполненная в стилистике шестого сезона Ночной лиги. Зрителей ожидают выступления специальных гостей: IOWA и Юлии Самойловой, а также масса увлекательных активностей для взрослых и детей, розыгрыши призов в фойе на протяжении всего мероприятия.

Ночная хоккейная лига - любительский чемпионат страны по хоккею. Организация, не имеющая аналогов в России и мире, была образована 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача Ночной лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских соревнований по этому виду спорта. Участие в соревнованиях Лиги могут принять все желающие из всех регионов России.

Генеральные партнеры Ночной хоккейной лиги: ПАО Банк "Югра". ПАО "ГМК Норильский никель", Группа НМТП, УК "Восток Уголь", "СФП".

ПАО Банк "Югра" – универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Банк занимает 28-е место по размеру активов. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.