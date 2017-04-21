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Секция ВЭО России состоялась на Ялтинском международном экономическом форуме

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21 апреля, 11:29 UTC+3
Темой дискуссии - "Устойчивость экономики: принципиальное требование новой экономической модели"
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© Вольное экономическое общество России

Секция ВЭО России на Ялтинском международном экономическом форуме

МОСКВА, 21 апреля 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. В рамках программы III Ялтинского международного экономического форума Вольное экономическое общество России провело 20 апреля 2017 года в Ливадийском дворце секцию на тему: "Устойчивость экономики: принципиальное требование новой экономической модели".

Модератор секции - Аксаков Анатолий Геннадьевич, член правления ВЭО России, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), к.э.н., доцент.

Основной докладчик - Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, советник президента Российской Федерации, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.

В дискуссии приняли участие:

Калашников Сергей Вячеславович - член президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, д.э.н., профессор.

Константинов Владимир Андреевич - председатель Государственного совета Республики Крым.

Мурадов Георгий Львович - член правления ВЭО России, председатель постоянного представительства Республики Крым при президенте РФ, к.ист.н.

Донич Сергей Георгиевич - ректор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор.

Якутин Юрий Васильевич - вице-президент ВЭО России, научный руководитель ЗАО "Издательский дом "Экономическая газета", заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.

Чумаковский Игорь Олегович - вице-президент, член правления Российского национального коммерческого банка (РНКБ)

и другие.

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