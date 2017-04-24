Завершился прием заявок на премию "Импульс добра"

Завершен прием заявок на VI премию "Импульс добра", вручаемую за достижения в области социального предпринимательства. Премия проводится фондом "Наше будущее" при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации РФ. Лауреаты будут объявлены в Москве 17 мая 2017 года.

В 2017 году в системе премии было зарегистрировано 518 заявок из 71 региона РФ, из которых 236 (из 56 регионов РФ) прошли техническую экспертизу. Самое большое количество заявок было подано в номинациях "За личный вклад в развитие социального предпринимательства" и "За системный подход к социальному предпринимательству" (122 и 42 заявки соответственно). Наибольшую активность проявили Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Московская области и Республика Башкортостан.

"Мы рады, что, как показывают результаты этого года, крупный российский бизнес уделяет все больше внимания социальной ответственности. Банк "Открытие", который реализует целый ряд социальных инициатив, уже не первый год поддерживает "Импульс добра", и я уверен, что в будущем эта премия будет иметь все большую значимость для представителей российского бизнес-сообщества", - отметил член совета директоров "Открытие Холдинг" Рубен Аганбегян.

"В число лауреатов премии входят не только социальные предприниматели, создатели проектов, но и те, кто формирует среду, в которой эти проекты развиваются и растут. Мы награждаем представителей крупного бизнеса, реализующего партнерские программы с социальными предприятиями, руководителей регионов, создающих инфраструктуру социального бизнеса, представителей власти и средств массовой информации. Премия - наглядное подтверждение того, насколько эффективны и действенны могут быть совместные усилия разных людей и организаций, сколь многое мы можем сделать сообща", - сказала директор фонда "Наше будущее" Наталия Зверева.

"Импульс добра" - ежегодная всероссийская премия, вручаемая за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства. Премия учреждена фондом "Наше будущее" в 2011 году. Первая церемония награждения лауреатов состоялась 26 апреля 2012 года. За пять лет награда была вручена 58 лауреатам, в число которых вошли социальные предприниматели, руководители госструктур и профильных ведомств представители общественных организаций, СМИ и вузов.

Номинации премии "Импульс добра" - 2017:

"За личный вклад в развитие социального предпринимательства"

"За лидерство в продвижении социального предпринимательства"

"За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства" Номинация учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей.

"За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства" Номинация учреждена Министерством экономического развития Российской Федерации.

"За системный подход к социальному предпринимательству" Номинация учреждена Агентством стратегических инициатив.

"За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации"

"За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства"

Призовой фонд составит не менее 2 400 000 рублей.

Партнеры премии "Импульс добра" – 2017:

Генеральный информационный партнер: Информационное агентство России ТАСС

Генеральный партнер: Банк "Открытие"

Стратегический партнер: Агентство стратегических инициатив

Технический партнер: компания Panasonic

Официальный партнер: Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК)

Информационные партнеры: "Дни.ру", журнал "Стратегия", "Такие дела", "Радио 1", РИАМО, "Финам", "Московский комсомолец", "Филантроп", "ПроБизнес", ОТР, Агентство городских новостей "Москва", "Деловая Россия", "Устойчивый бизнес", "Милосердие.ру", "Добрые люди", Агентство социальной информации, "Деловая Москва", журнал "Босс", журнал "Микроfinance +", информационный портал "Микрофинансирование в России", "Столица Москва", Business Excellence, Югра ТВ, "Бизнес и общество".

Официальный интернет-партнер: Sostav.ru.

Партнер: фонд "Навстречу переменам".

Лауреатов премии "Импульс добра" определяет общественный совет фонда "Наше будущее", в состав которого входят деятели культуры, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председателем общественного совета является учредитель фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Импульс добра" состоится 17 мая 2017 года.

Положение о премии, список номинаций, полные условия участия, а также информацию о лауреатах прошлых лет вы можете найти на официальном сайте: impulsdobra.ru.

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-68-78, доб. 2. (С 9:00 до 18:00 по московскому времени, с понедельника по пятницу. Звонок изо всех регионов России бесплатный.)

Электронный адрес: premia@nb-fund.ru (в теме письма необходимо указать "ПРЕМИЯ").

Дополнительная информация для СМИ:

Дирекция общественных связей фонда "Наше будущее"

телефон: + 7 (495) 780-96-71, факс: +7 (495) 780-96-74

е-mail: pr@nb-fund.ru

Справочная информация о фонде "Наше будущее"

Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" www.nb-fund.ru создан в 2007 году по инициативе крупного бизнесмена Вагита Алекперова с целью развития социального предпринимательства на территории России. Фонд ведет работу по поиску наиболее перспективных инновационных идей и проектов, их эффективной реализации на практике. За девять лет в рамках всероссийского конкурса "Социальный предприниматель" фондом поддержан 171 проект в сфере социального предпринимательства из 49 регионов РФ на общую сумму более 411 млн рублей. Финансирование выделяется в виде беспроцентных целевых займов.

Фонд проводит премию "Импульс добра" за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства, предоставляет социальным предпринимателям консалтинговую и информационную поддержку, ведет информационно-аналитический портал "Новый бизнес: социальное предпринимательство" www.nb-forum.ru, разрабатывает образовательные программы и законодательные инициативы в области социального предпринимательства. В 2013 году по инициативе фонда был запущен проект "Больше, чем покупка!", нацеленный на предоставление социальным предпринимателям доступа в широкий ритейл. Продажа товаров социальных предпринимателей в рамках проекта "Больше, чем покупка!" осуществляется на конкурсной основе. Подробности: rus-sp.ru.