ОАО "РЖД" и администрация Кемеровской области подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2017-2020 годы. Подписи под документом поставили начальник Западно-Сибирской железной дороги Анатолий Регер и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

В документе закреплены приоритеты реализации ряда социальных, инвестиционных и производственных программ ОАО "РЖД", способствующих развитию региона. Кроме того, соглашение предусматривает совместную работу по обеспечению устойчивой и безопасной деятельности железнодорожного транспорта, развитию пригородных перевозок и объектов транспортной инфраструктуры.

"В 2016 году мы практически разрешили вопрос с бесперебойной погрузкой, вышли на рекордные цифры - на 250 млн тонн грузов. При этом 90% всех грузов по Кузбассу мы отправляем по Западно-Сибирской железной дороге", - сказал Аман Тулеев.

"Магистраль с самого начала года идет с ростом к прошлому году по погрузке, надежно работаем по вывозу угля. И те результаты, которые мы сегодня имеем, достигнуты благодаря совместной работе с органами власти, нашими партнерами. Ежегодно растет погрузка на восток, за последние пять лет перевозка грузов в восточном направлении возросла в 2,5 раза", - отметил Анатолий Регер.

Объем инвестиций ОАО "РЖД" в развитие инфраструктуры Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги в 2017 году будет увеличен более чем в два раза в сравнении с 2016 годом и превысит 4,5 млрд рублей.

Так, в регионе будет проведен комплекс работ по модернизации почти 82 км железнодорожного полотна на общую сумму около 1,9 млрд рублей. Значительная часть средств (более 1 млрд рублей) в текущем году компания направляет на завершение реконструкции тоннеля на участке Артышта - Томусинская. Строительство тоннеля идет по графику. Его ввод в эксплуатацию на одном из самых грузонапряженных участков Западно-Сибирской магистрали позволит повысить пропускную способность направления.

Порядка 537 млн рублей будут направлены на строительство лавинозащитных сооружений на участке Новокузнецк - Таштагол. На обновление оборудования и устройств хозяйства электроснабжения, связи, устройств автоматики и телемеханики - еще порядка 240 млн рублей.

В подписанном соглашении есть пункты о совместной работе, направленной на защиту окружающей среды, повышение безопасности движения и предупреждение травмирования граждан на объектах инфраструктуры. Предусмотрен ряд мероприятий по профилактике ДТП на переездах. Так, в 2017-2020 годах запланирована укладка резинокордового настила на 19 железнодорожных переездах. В свою очередь администрация гарантирует, что при осуществлении ремонта дорог будет учитывать необходимость обустройства автоподходов к железнодорожным переездам, рассматривать возможность расширения проезжей части на подъездах к ним.