Банк "Югра" восстановил работоспособность серверов

Во второй половине дня 25 апреля в связи с нарушением в системе внешнего энергоснабжения произошел сбой, повлиявший на работу оборудования, входящего в программно-аппаратный комплекс информационных систем ПАО Банк "Югра".

Утром 26 апреля была восстановлена работоспособность автоматизированной системы банка и процессингового центра (полностью работает система по обслуживанию платежных карт, банкоматов, pos-терминалов, эквайринг), по всей региональной сети банка осуществляется обслуживание клиентов. Одновременно в связи с сокращением скорости обработки операций и большим объемом накопившихся в течение 25 апреля клиентских запросов, несколько увеличилось время обслуживания клиентов.

"Система удаленного банковского обслуживания работает на платформе IBM. В настоящее время специалисты компании занимаются оперативным восстановлением работоспособности системы. Мы принимаем меры для отладки всех сервисов, однако это может занять еще несколько часов. Работоспособность всех систем банка с нормальной скоростью будет восстановлена в ближайшее время" - пояснили в пресс-службе кредитной организации".

Сейчас для проведения операций можно обратиться в любое отделение банка и отправить платеж без взимания комиссии.

Сообщения ряда СМИ о том, что отделения банка не работали в эти дни, не соответствует действительности.

"Банк благодарит всех клиентов, которые с пониманием отнеслись к возникшим трудностям", - сообщила пресс-служба банка.

В отделениях банка не наблюдается ажиотажа.

Технический сбой в работе систем и временные ограничения на пользование сервисами довольно распространенная проблема, с которой регулярно сталкиваются клиенты как российских, так и международных банков. Только за последние полгода в России стало известно о нескольких сбоях в Сбербанке, ВТБ 24, Бинбанке, "Русском стандарте" и других.