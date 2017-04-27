Банк "Югра" восстановил работоспособность серверов

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Во второй половине дня 25 апреля в связи с нарушением в системе внешнего энергоснабжения произошел сбой, повлиявший на работу оборудования, входящего в программно-аппаратный комплекс информационных систем ПАО Банк "Югра".
Утром 26 апреля была восстановлена работоспособность автоматизированной системы банка и процессингового центра (полностью работает система по обслуживанию платежных карт, банкоматов, pos-терминалов, эквайринг), по всей региональной сети банка осуществляется обслуживание клиентов. Одновременно в связи с сокращением скорости обработки операций и большим объемом накопившихся в течение 25 апреля клиентских запросов, несколько увеличилось время обслуживания клиентов.
"Система удаленного банковского обслуживания работает на платформе IBM. В настоящее время специалисты компании занимаются оперативным восстановлением работоспособности системы. Мы принимаем меры для отладки всех сервисов, однако это может занять еще несколько часов. Работоспособность всех систем банка с нормальной скоростью будет восстановлена в ближайшее время" - пояснили в пресс-службе кредитной организации".
Сейчас для проведения операций можно обратиться в любое отделение банка и отправить платеж без взимания комиссии.
Сообщения ряда СМИ о том, что отделения банка не работали в эти дни, не соответствует действительности.
"Банк благодарит всех клиентов, которые с пониманием отнеслись к возникшим трудностям", - сообщила пресс-служба банка.
В отделениях банка не наблюдается ажиотажа.
Технический сбой в работе систем и временные ограничения на пользование сервисами довольно распространенная проблема, с которой регулярно сталкиваются клиенты как российских, так и международных банков. Только за последние полгода в России стало известно о нескольких сбоях в Сбербанке, ВТБ 24, Бинбанке, "Русском стандарте" и других.