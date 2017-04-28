Банк "Югра" полностью восстановил работу всех сервисов

Как сообщалось ранее, во второй половине дня 25 апреля в связи с нарушением в системе внешнего энергоснабжения произошёл сбой, повлиявший на работу оборудования программно-аппаратного комплекса информационных систем банка. После сбоя быстродействие систем существенно уменьшилось. С учетом большого количества офисов по стране, банк "Югра" не мог в техническим режиме произвести полный перезапуск оборудования. В связи с этим, было отмечено замедление работы некоторых сервисов.

Утром 26 апреля была восстановлена работоспособность процессингового центра, который отвечает за системы по обслуживанию платежных карт, банкоматов, pos-терминалов и эквайринга. Обслуживание клиентов осуществлялось по всей региональной сети банка. Вместе с тем, 26 и 27 апреля было отмечалось замедление в работе систем и обработке клиентских операций.

На текущий момент банк восстановил все системы - клиентам доступны платежи, онлайн-сервисы, выдача вкладов. Также хотим отметить, что все операции юридических лиц были проведены в те же дни, когда они поступали в обработку.

В настоящее время все офисы и отделения банка "Югра" функционируют в полном объеме.