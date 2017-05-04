Пресс-служба УрГПУ стала лауреатом всероссийского конкурса

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Пресс-служба Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) стала лауреатом IV Всероссийского конкурса "Пресс-служба вуза" в номинации "Вуз - региональный лидер". Как сообщили в УрГПУ, всего на участие в конкурсе было заявлено более 400 пресс-служб университетов России.
"Оргкомитет учитывал высокое качество публикаций на сайте образовательной организации своевременность и актуальность размещенных материалов и высокую частоту и регулярность публикаций", - сказано в сообщении.
Всероссийский конкурс "Пресс-служба вуза" проводится издательством "Аккредитация в образовании" с 2013 года. Его цель - повысить уровень информационной открытости системы образования. Ранее УрГПУ уже становился лауреатом этого конкурса в других номинациях.
УрГПУ был основан в 1930 году и является одним из старейших вузов Урала. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь сложились и успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из которых являются действительными членами и членами-корреспондентами государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий почти 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.