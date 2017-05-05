Одиннадцатая "Ночь в музее" пройдет 20 мая

МОСКВА, 5 мая 2017 г. /Департамент культуры города Москвы/. 20 мая Департамент культуры города Москвы проведет одиннадцатую "Ночь в музее". Бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров, где пройдут творческие встречи, лекции, экскурсии, перформансы и концерты.

В этом году акция представит новые форматы событий в рамках специальной программы под слоганом "Время открытий".

На один день Сад "Эрмитаж" станет площадкой образовательного фестиваля "Открытые лекции", который пройдет при поддержке Афиша Daily. Послы московских музеев прочитают свои лучшие лекции на самые разные темы: от аудиовизуального искусства до физиологии памяти. Среди лекторов фестиваля - историк искусства и главный куратор Центра авангарда Еврейского музея Андрей Сарабьянов, художник и куратор Нового пространства Театра наций Вера Мартынова, модератор городских дискуссий Музея Москвы журналист Дарья Варламова, фотограф Игорь Мухин, чья выставка недавно завершилась в Мультимедиа Арт Музее, соорганизатор фестиваля "Политех" Ольга Вад, искусствовед и куратор проекта "Опыты аудиовизуального" Государственного центра современного искусства Наташа Фукс.

Площадками для специальных событий акции станут секретные музейные места - московские музеи, заслуживающие особого зрительского внимания. Посетителям акции представится возможность взглянуть на "вечно бегущую Москву" как на совершенно новый, незнакомый город. Город, с деревянными домами и палисадниками, тихими квартирами, хранящими дух и тайны "великих". В этих музеях гостей будут ждать творческие встречи-дискуссии, концерты и театральные перформансы.

Уже на подходе к музею можно неожиданно оказаться в центре событий pop-up фестиваля с флешмобами, концертами уличных оркестров и перформансами. С 18:00 и до 23:00 команды артистов будут курсировать по городу в брендированных автомобилях и давать представления перед главными площадками "Ночи в музее", где каждый год выстраиваются самые длинные очереди.

20 мая тайны Москвы будут открывать лучшие столичные экскурсионные проекты: "Москва глазами инженера", "Гуляем по Москве", "Cozy Moscow" и "Моспешком". 10 бесплатных пешеходных экскурсий пройдут по самым популярным районам Москвы: от Пречистенки до Покровки, от парка Сокольники до Замоскворечья.

В основной программе "Ночи в музее" события самых разных форматов. Например, в Центральном Манеже программа акции начнется с лекции о звуковых инсталляциях, продолжится авторской экскурсией по одной из выставок и завершится концертом современной музыки. В Московском планетарии пройдут астрономические наблюдения, Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева познакомит всех желающих с "ночными" животными и проведет занятия для детей, а Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства организует творческие мастер-классы, концерты и перформансы.

Компания Tele2 - стратегический партнер проекта - организует серию музейных экскурсий по другим правилам. Их проведут экскурсоводы, которые летают в космос, ставят театральные постановки, отправляются в экспедиции или работают на телевидении. Каждый из них расскажет тысячу историй, которые раньше никогда не слышал ни один музей. Попасть на экскурсии по лучшим выставкам акции смогут даже те, кого не будет в столице во время музейной бессонницы. В этом году московская "Ночь в музее" расширит свои границы и впервые пригласит к участию в акции жителей других городов - авторские экскурсии будут доступны онлайн и в записи на сайте проекта.

Чтобы гости акции успели побывать во множестве музеев, Tele2 запустит бесплатный автобусный маршрут, который соединит шесть знаковых музеев столицы. Рядом с ними расположатся мобильные кофейни с бургерами и горячими напитками по честным ценам. А абоненты оператора получат эксклюзивные условия - зарегистрировавшись на сайте, они смогут посетить любую экскурсию и получить приоритетный вход вне очереди на главные выставки акции. Полную информацию о специальных возможностях и регистрацию на события для абонентов Tele2 можно найти на сайте tele2museumnight.ru с 12 мая.

Спланировать свой музейный маршрут можно на официальном сайте акции mos.ru/museumnight, который запустится 12 мая.

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Пресс-центр "Ночи в музее"

Виктория Кокарева

vkokareva@mymarka.ru

+79629348975

Даша Шифт

dshift@mymarka.ru

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