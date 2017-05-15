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Научный центр РАН создадут в Вологодской области для развития АПК

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15 мая, 16:51 UTC+3

Планируется увеличить численность штатных сотрудников базовых институтов с 200 до 300 человек

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© ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

Научный центр РАН будет создан в Вологодской области в результате объединения Института социально-экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН) и Северо-Западного научно-исследовательского института молочного и лугопастбищного хозяйства. Центр создается для консолидации научной инфраструктуры и формирования мультидисциплинарного научного парка, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на соответствующий приказ за подписью руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова.

"Научный центр будет встроен в систему стратегического управления социально-экономическим развитием региона и помимо фундаментальных научных исследований займется решением задач комплексного развития территорий. На базе нового учреждения соберут все наработки аграрной науки. В ближайшей перспективе это позволит повысить эффективность АПК и создать условия для экономического развития сельскохозяйственной и смежных отраслей", - процитировала пресс-служба заместителя губернатора Вологодской области Алексея Кожевникова.

Как пояснил ТАСС заместитель губернатора, несколько лет назад началась реформа РАН, и в областном правительстве обеспокоились, что в ходе реформы не будет сохранена научная инфраструктура, поскольку подобные институты в нашей стране не единственные. "По аналогии создания опорных вузов пошла волна создания научных центров, мы включились в эту работу, подали заявку на создание единого на Северо-Западе научного центра, который концентрировал бы исследования по социально-экономическому развитию и сельскохозяйственному направлению, для чего у нас в регионе есть соответствующая база. Порядка двух лет мы боролись за этот статус, и на днях вышел долгожданный приказ ФАНО. Мы очень рады, что смогли отстоять оба научных учреждения, и более того даем научной школе регион новую жизнь", - сказал ТАСС Кожевников.

Он отметил, что со стороны ФАНО ожидаются дополнительные инвестиции в развитие научной базы. С ее расширением планируется увеличить численность штатных сотрудников обоих институтов с 200 до 300 человек. На первом этапе реорганизации будут определены приоритетные научные направления, налажены связи в объединенном научном коллективе. Следующим шагом станет создание подразделений по новым научным дисциплинам, реформирование программ подготовки научных кадров, укрепление материально-технической базы и инфраструктуры научного центра.

Впервые идея объединения ИСЭРТ РАН и Института молочного и лугопастбищного хозяйства прозвучала летом 2014 года во время поездки в область начальника управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере науки ФАНО России Михаила Романовского. Правительство области инициативу поддержало, активно участвовало в разработке концепции научного центра и решении административно-организационных вопросов. 

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