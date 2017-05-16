Опубликована деловая программа ПМЭФ-2017

МОСКВА, 16 мая. На официальном сайте ПМЭФ доступна расширенная версия программы с указанием спикеров и модераторов сессий, краткими аннотациями и ключевыми вопросами дискуссий. В основе архитектуры четыре основных блока: первый - "Динамика глобальной экономики" - посвящен вопросам глобальной повестки дня и мировой экономики; второй - вопросам формирования текущей повестки российской экономики; третий включает в себя сессии, посвященные новым технологиям, уже сегодня меняющим привычный жизненный уклад; четвертый рассматривает человеческий капитал как ключевой вектор развития.

На сегодняшний день в программе форума насчитывается 108 мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты. Программа ПМЭФ включает проведение сессий, посвященных тематикам ШОС и БРИКС, форума "Деловой двадцатки" по международной торговле и инвестициям, сессии Валдайского клуба. Впервые на полях форума будет организована сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В нулевой день ПМЭФ состоится III Российский форум малого и среднего предпринимательства (МСП), Международная конференция по развитию сотрудничества на территории от Лиссабона до Владивостока, два мероприятия по линии ЮНИДО: одно посвящено сотрудничеству России и стран Латинской Америки и Карибского бассейна в области малого и среднего бизнеса, второе - предпринимательской деятельности женщин в Европе и арабских странах; мероприятия Мирового спортивного форума, сессия "Моногорода - новые возможности для бизнеса" и сессия "Предпринимательство - это модно. Как стимулировать и развивать культуру предпринимательства в России. Примеры цифровых технологий".

Запланировано проведение выставки российских и зарубежных инвестиционных проектов SPIEF Investment & Business Expo.

"Программа форума 2017 года отражает актуальные экономические тенденции в России и вызовы, стоящие сегодня перед глобальной экономикой. В фокусе дискуссий - обсуждение текущего состояния и перспектив устойчивого развития мировой экономической системы, поиск оптимальных путей решения насущных проблем и использование открывающихся возможностей", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

В рамках форума предусмотрена разнообразная культурная программа, которая включает театральные постановки, концерты, приемы, благотворительные мероприятия, выставки и разнообразные экскурсии. Также запланировано проведение большого количества спортивных мероприятий и турниров. Состоятся гала-матчи по хоккею, футболу, баскетболу, теннису, шахматам, бильярду и гольфу.

Подробная информация на официальном сайте Форума: www.forumspb.com

Фонд "Росконгресс" - крупнейший оператор конгрессно-выставочных событий

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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