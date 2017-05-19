Югра разрабатывает меры социальной адаптации граждан, избавившихся от наркозависимости

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Трудоустройство наркозависимых граждан, прошедших реабилитацию, обсудили некоммерческие организации и руководство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ходе рабочего совещания в Сургуте. Об этом сообщают в департаменте общественных и внешних связей округа.

"Работа должна быть комплексной и последовательной, что особенно важно на этапе ремиссии. Наркозависимые, прошедшие курс лечения, но отказавшиеся от долгосрочного курса реабилитации, чаще возвращаются к своей зависимости. Это применимо и к тем, кто завершил реабилитацию, но не нашел себя в профессии. Занятость, увлеченность своим делом и четкое жизненное целеполагание являются хорошей прививкой от того, чтобы снова попробовать наркотики. Эти элементы должны рассматриваться в качестве важнейшей составляющей работы с бывшими наркозависимыми. Если упустить этот этап, весь предыдущий трудоемкий процесс лечения и реабилитации может оказаться бессмысленным" - отметила губернатор Наталья Комарова, предваряя обсуждение.

Проблему обозначила руководитель общественного движения "Матери против наркотиков" Тамара Дегтярева. По ее мнению, предприятия, имеющие собственные службы безопасности, под разными предлогами отказывают таким людям в трудоустройстве.

"При таких обстоятельствах гражданину нет никакой возможности трудоустроиться. Все усилия семьи, врачей, властей в лечении, реабилитации данных граждан сводятся на нет. Очень серьезно стоит вопрос о соблюдении трудового законодательства", – сказала общественница.

Наталья Комарова обратила внимание на отсутствие в законодательстве какого-либо приоритетного права по трудоустройству бывших наркозависимых. Очевидно, что содействие их занятости требует особого подхода, учитывающего трудности, с которыми сталкивается бывший наркозависимый. "Главное – это индивидуальное сопровождение на всех этапах подготовки к трудоустройству и профориентационная работа, которая будет вестись параллельно процессу реабилитации", - цитируют в департаменте слова Комаровой.

Опыт поддержки

Так, директор нефтесервисной компании Геннадий Боголюбов рассказал о найме работников, успешно прошедших лечение от наркозависимости: "Не боюсь брать этих людей на работу. Они очень ответственные. Мы берем их с условием, что они не будут употреблять алкоголь и наркотики. Порядка 40 человек уже трудоустроены. Некоторые из них впоследствии открыли свой бизнес. Они стали на ноги, заполнили социальный вакуум. Такие ребята поддерживают друг друга", - сказал он.

"Пока такой опыт видится, скорее, исключением из общей практики трудовых отношений. В связи с этим губернатор Югры поручила составить реестр предприятий в автономном округе, занимающихся трудоустройством бывших наркозависимых, и тиражировать позитивный опыт их деятельности", - отмечают в департаменте.

Сегодня в Югре действует восемь некоммерческих организаций, занимающихся реабилитацией людей, страдающих от наркозависимости. Так, в Лемпинском реабилитационном центре в 2016 году курс реабилитации прошли 110 человек. В центре находятся учебно-производственные мастерские. Пациенты в них могут приобрести профессиональные навыки в швейном и столярном деле, деревообработке.

Центр "Чистый путь" оказывает содействие в трудоустройстве прошедшим успешно курс реабилитации. В 2016 году 52 пациента вернулись на прежние места работы, 12 – устроены на работу в организации, основанные выпускниками центра, 48 – нашли рабочие места самостоятельно.

Поддержка оказывается и социально ориентированным некоммерческим организациям. В частности, департаментом общественных и внешних связей автономного округа ежегодно проводится конкурсный отбор для предоставления НКО субсидии, том числе по направлению "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях". По итогам конкурсного отбора в 2016 году государственную поддержку на реализацию своих проектов получили региональная благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан "Путь к Себе" и местная общественная организация утверждения и сохранения трезвости "Трезвый Ханты-Мансийск".

В завершении встречи глава региона поручила руководителям департаментов здравоохранения и социального развития разработать информационные проекты по трансляции позитивного опыта адаптации бывших наркозависимых, внедрить наставничество в постреабилитационное сопровождение данной категории граждан.

"За человека надо отчитываться, а не за деньги, потраченные на его лечение", – заключила Комарова.