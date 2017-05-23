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Инвестиции в АПК Югры в 2016 году выросли на 75%, до 261 млн рублей

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23 мая, 10:16 UTC+3

Все системообразующие агропромышленные предприятия округа показали по итогам 2016 года положительный финрезультат

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© Департамент общественных и внешних связей ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая. /ТАСС/. Инвестиции в агропромышленный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 году выросли на 75% - до 261 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей автономного округа по итогам заседания совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, которое провела губернатор ХМАО Наталья Комарова в режиме видеоконференцсвязи. 

"Было отмечено, что на протяжении нескольких лет агропром Югры демонстрирует уверенные показатели роста. Так, по итогам прошлого года объем инвестиций вырос на 75% и составил 261 млн руб", - сообщили в департаменте. 

"Крайне важно, что эти инвестиции дают ощутимый обратный эффект, являются экономически целесообразными. Об этом свидетельствует тот факт, что 100% системообразующих предприятий АПК показали в прошлом году положительный финансовый результат. Для такой рискованной отрасли как сельское хозяйство, это - достижение", - отметила Комарова.

Глава региона также отметила, что АПК меняется под влиянием новых технологий и рынков сбыта, становится более клиентоориентированным и разноплановым. На данный момент в связи с валютной конъюнктурой второе дыхание получили проекты, связанные со сбором и переработкой дикоросов, их поставками на рынки других регионов и стран. Так, в феврале текущего года одна из агропромышленных компаний Югры заключила соглашение о поставках дикорастущих растений в торговые сети Казахстана. Еще одна планирует в июне поставить свою продукцию в Таиланд.

Приоритет, по мнению губернатора, должен отдаваться поставкам переработанной продукции, товаров с высокой добавленной стоимостью. "В связи с этим необходимо актуализировать Концепцию развития заготовки и переработки дикоросов, переместив центры влияния на те мероприятия, которые стимулируют глубокую переработку дикоросов и последующую поставку этой продукции югорскому потребителю, проживающим в других регионах и за рубежом", - поставила задачу глава региона.

Комарова поручила проработать вопрос по сертификации территорий, где осуществляется сбор дикоросов, маршрутов, по которым продукция перемещается, производственных мощностей по переработке и самих товаров. Это, по мнению губернатора, существенно снизит затраты предпринимателей при экспорте продукции.

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