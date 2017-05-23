В Челябинской области посевная кампания идет с опережением прошлогодней

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Посевная кампания 2017 года в Челябинской области проходит в плановые сроки, в соответствии с графиком, с опережением прошлогодних темпов. Об этом губернатору Борису Дубровскому доложил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков, сообщают сегодня в управлении пресс-службы главы региона.

По словам Сушкова, в настоящий момент на Южном Урале засеяно около 60% площадей ярового сева. Также в общественном секторе посеяно 90% картофеля и 45% овощей. Министр добавил, что в настоящий момент в почву внесено в два раза больше минеральных удобрений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"До сельхозтоваропроизводителей доведено более 1,2 млрд руб. господдержки. В соответствии с планом-графиком еще 160 млн руб. будет доведено до аграриев в мае. В целом погода дает возможность отсеяться в запланированные сроки", - отметил министр.

"Борис Дубровский постоянно контролирует ход посевной. Ежедневно региональный Минсельхоз предоставляет губернатору сводку о проведении весенне-полевых работ. Площадь посева зерновых культур в текущем году увеличена на 9,7 тыс. га - до 1 млн 340 тыс. га. Из них 915,4 тыс. га займут посевы пшеницы - к 22 мая этой основной продовольственной культурой засеяно уже 544 тыс. га. В числе посевов пшеницы 124 тыс. га засеяны дурумом - сортами твердой пшеницы, которая используется для изготовления макаронных изделий", - отмечают в управлении.

Картофелеводческие хозяйства выполнили посадку картофеля на 6 тыс. га. Уже завершается посев моркови (82%), лука (81%). Высадка рассады капусты в поле произведена пока на 57 га (12%), свекла посеяна на 101 га (32,3%).

Посев основной культуры - пшеницы - планируется завершить к концу мая, в соответствии с агротехническими сроками, установленными для климатической зоны Челябинской области.