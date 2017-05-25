Степень готовности Борской транспортной системы составляет 95%

Степень готовности Борской транспортной системы, строящейся в Нижегородской области, составляет 95%. Об этом сообщили в правительстве региона.

"На 95% готова Борская транспортная система. Строители заканчивают формировать дорожное полотно по обоим берегам реки Волга, определяют полосы движения и устанавливают дорожные знаки. На мосту уложили асфальтобетон, смонтировали перила, начали устройство специально разработанного освещения, которое подчеркнет особенности арочной архитектуры", - говорится в сообщении.

На правом берегу реки все работы планируется завершить уже к 5 июня, на левом берегу возведено земляное полотно, продолжается послойная укладка асфальтобетона, заявил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко, который вместе с губернатором Валерием Шанцевым посетил строительную площадку.

"Строители сейчас ведут обратный отсчет как дембеля, только у них осталось не 100 дней до приказа, а 67, начиная с сегодняшнего. 30 июля Борская транспортная система вместе с мостом должна быть полностью введена в эксплуатацию, и с 1 августа весь транспорт пойдет уже по новой схеме", - подчеркнул Валерий Шанцев.

Борская транспортная система включает в себя комплекс дорожных мостов, эстакад, развязок на Кировском направлении между Нижним Новгородом и Бором. Рабочее движение для строительной техники по дублеру Борского моста открылось 4 ноября 2016 года.