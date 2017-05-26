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В стартовый день ПМЭФ-2017 участников ждет насыщенная деловая программа

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26 мая, 16:09 UTC+3
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МОСКВА, 26 мая /Росконгресс/. В стартовый день Петербургского международного экономического форума участников ожидает обширная деловая программа, подготовленная фондом "Росконгресс" совместно с партнерами. Мероприятия, которые пройдут 31 мая в КВЦ "Экспофорум", затронут вопросы развития малого и среднего предпринимательства в России и перспективы международного сотрудничества. Организация объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) представит собственную программу, в которую войдут II Межрегиональный форум "Укрепление международных альянсов МСП между Российской Федерацией и странами Латинской Америки и Карибского бассейна" и межрегиональный форум "Предпринимательская деятельность женщин: проблемы и решения в Европе и арабских странах".

Целью II Межрегионального форума "Укрепление международных альянсов МСП между Российской Федерацией и странами Латинской Америки и Карибского бассейна" является содействие укреплению потенциала малых и средних предприятий (МСП) и партнерских отношений между МСП стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) и Российской Федерацией через выявление потенциальных партнеров, поощрение заинтересованных сторон к установлению диалога, предоставление механизмов для создания межрегиональных стратегических альянсов и улучшение межрегиональных возможностей для инвестиций.

В форуме примут участие представители 21 страны ЛАКБ - министры экономики и торговли, руководители национальных агентств по продвижению экспорта, представители бизнеса, экспортеры.

Форум предоставит уникальную возможность обмена необходимой информацией для налаживания и укрепления торговых отношений между регионами в быстроразвивающихся секторах экономики, таких как биофармацевтика, автоматизация и робототехника, аграрный бизнес, индустриальные парки, а также для получения информации "из первых рук" и установления непосредственных торговых связей между Россией и странами ЛАКБ.

Главной темой межрегионального форума "Предпринимательская деятельность женщин: проблемы и решения в Европе и арабских странах" станет расширение экономических прав и возможностей женщин. В рамках мероприятия планируется обсудить государственную политику в области развития предпринимательской деятельности женщин, а также институциональные и практические решения в данном вопросе посредством обмена конкретными примерами и опытом между Российской Федерацией и арабскими странами. Кроме того, в ходе форума будет представлен подход  ЮНИДО к женскому предпринимательству в перспективе развития новых проектов и общих инициатив.

Мероприятия ЮНИДО проводятся при поддержке и финансировании правительства Российской Федерации.

Ознакомиться с инвестиционными проектами, а также обсудить потенциал малого и среднего предпринимательства в России участники смогут на III Российском форуме малого и среднего предпринимательства. В центре внимания мероприятий форума - темы институциональной, инфраструктурной и финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. Результатом дискуссий форума должен стать комплекс дальнейших мер по усилению значения и роли малого и среднего бизнеса в процессе обеспечения роста российской экономики.

Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание, в работе которого примет участие первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. В ходе дискуссии ожидается обсуждение инструментов стимулирования и развития культуры предпринимательства в России в век цифровой и уже мобильной экономики. К участию во всех мероприятиях нулевого дня ПМЭФ-2017 приглашены представители органов власти, международных организаций, первые лица институтов развития и бизнес-структур, а также эксперты в различных областях.

Тема налаживания международных связей продолжится на конференции по развитию сотрудничества на территории "от Лиссабона до Владивостока", где основной фокус внимания будет направлен на активизацию взаимоотношений между странами ЕС и ЕАЭС.

Также в нулевой день пройдет панельная дискуссия "Моногорода - новые возможности для бизнеса", в рамках которой будут обозначены пути решения актуальных проблем, связанных с привлечением российских и зарубежных частных инвестиций в экономику моногородов.  

Кроме того, 31 мая спортивную программу форума откроют гала-матч по хоккею и благотворительный футбольный матч "Под флагом Добра!". К участию в спортивных играх приглашены все гости ПМЭФ-2017.

Петербургский международный экономический форум пройдет 1-3 июня. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Более подробную информацию вы можете найти на официальном сайте мероприятия: www.forumspb.com. ­

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