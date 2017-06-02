Сергей Новицкий обсудил этапы строительства объектов инфраструктуры "Заполярье-Пурпе"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС /. Этапы строительства объектов инфраструктуры нефтепроводной системы "Заполярье-Пурпе" обсудил с представителями подрядных организаций глава АО "Корпорация развития" Сергей Новицкий в среду на рабочем совещании в Москве, сообщили в корпорации.

"Речь шла об этапах строительства полигона утилизации промышленных и твердых бытовых отходов и сетей внешнего инженерно-технического обеспечения полигона ТБО в Тазовском районе, а также о строительстве канализационно-очистных сооружений в районе Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа", - отметили в компании.

О проделанной работе отчитались представители подрядных организаций - ЗАО "СПИНОКС" и ООО "СпецКомплектСервис". По данным корпорации, по всем объектам работы ведутся строго в рамках установленных сроков. К настоящему времени на 90% отсыпано земляное полотно подъездной дороги к полигону ТБО. Продолжается отсыпка основной площадки, производится монтаж водопропускных труб.

"Мы учли специфику ведения строительных работ в Тазовском районе, в частности, отсутствие переправы на реке Пур, поэтому заранее провели поставку материалов для устройства земляного полотна площадок и проездов полигона: геосинтетические материалы и бентонитовые маты, водопропускные трубы, сваи. На отсыпке дорожного полотна задействовано 12 самосвалов, параллельно ведется строительство сети внешнего инженерно-технического обеспечения - тянется ветка газопровода", - сказал директор департамента капитального строительства АО "Корпорация развития" Евгений Романович.

Сегодня все оборудование завезено. На строительных площадках задействовано около 25 единиц техники, работает порядка 50 человек. В июле планируется приступить к пусконаладочным работам, а в конце текущего года - сдать полигон в эксплуатацию.

В корпорации сообщили, что в июле намечено приступить к пусконаладочным работам на объекте строительства канализационно-очистных сооружений в районе Коротчаево. Канализационно-очистные сооружения, которые корпорация планирует сдать в конце лета этого года, покроют потребности этого отдаленного района практически полностью. Сегодня здесь фактически все готово к запуску.

"Сдадим все в намеченное время, как и планировали. Объекты имеют крайне важное значение для той территории, на которой они возводятся. Канализационно-очистные сооружения призваны взять на себя нагрузку фактически всего района Коротчаево и заменить действующую, но давно устаревшую очистную систему. Полигон по утилизации бытовых отходов в Тазовском районе должен избавить территорию от острых проблем, связанных со спонтанно образованными свалками отходов и нарушениями санитарных и экологических требований этого уникального региона. Корпорация действует в тесном контакте с местными администрациями, и очень признательна за оказываемую нам помощь и поддержку", - отметил руководитель АО "Корпорация развития" Сергей Новицкий.

Справка

"Заполярье-Пурпе-Самотлор" - самый северный российский магистральный нефтепровод длиной около 900 км. Это кратчайший маршрут, связывающий месторождения севера Красноярского края и Ямала с нефтеперерабатывающими заводами России и мировыми рынками в направлении Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Магистральный нефтепровод "Заполярье-Пурпе" является вторым этапом проекта. Его мощность составит 12 млн тонн, протяженность 488 км, реализуется он в несколько этапов. Распоряжение о его строительстве подписал в октябре 2010 года Владимир Путин.

АО "Корпорация развития" создана во исполнение поручения президента РФ. Реализует крупнейший инвестиционный проект "Урал Промышленный - Урал Полярный" и ряд других инвестпроектов, занимая лидирующую позицию в УрФО в сфере привлечения инвестиций. До ребрендинга в 2012 году - ОАО "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный". Акционеры - все субъекты РФ в УрФО и DB International (ведущий мировой эксперт в области железнодорожных перевозок, подразделение Deutsche Bahn AG).