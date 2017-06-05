Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Почта Банком"

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Иркутской области Сергей Левченко и президент-председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко на Петербургском международном экономическом форуме.

"Очень важно, что одно из основных направлений деятельности "Почта Банка" - развитие сети для обслуживания населения. Для нашего региона с его огромной территорией и сотнями населенных пунктов, в которых не всегда есть банковские организации, это очень важное направление. Мы сейчас перед подписанием соглашения проговорили темы, которые необходимо совместно развивать", - сказал Сергей Левченко.

По его словам, сотрудничество с "Почта Банком" решит проблему доступности финансовых услуг. "Во многих отдаленных населенных пунктах нет ничего, кроме почтового отделения. С приходом "Почта Банка" население сможет там получать весь спектр современных финансовых услуг", - пояснил глава Иркутской области.

Как отметил Дмитрий Руденко, организация продолжит наращивать в регионе свое присутствие и повышать доступность базовых финансовых услуг, в том числе в удаленных населенных пунктах.

"Почта Банк" также реализует в Иркутской области экологический проект "Подари лес другу", в рамках которого проводится высадка деревьев на особо охраняемых природных территориях.