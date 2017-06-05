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"Роснефть" и "Русал" продолжат сотрудничество с Иркутской областью

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5 июня, 13:14 UTC+3

Регион заключил соглашение с АО "Российский экспортный центр" о создании благоприятных условий для развития экспортной деятельности иркутских организаций

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Материал из 1 страницы
© Правительство Иркутской области

Компании "Роснефть" и "Русал" продолжат сотрудничество с Иркутской областью. Договоренности достигнуты в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Подписано дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Иркутской области и ПАО "Нефтяная компания "Роснефть". Подписи под документом поставили губернатор Сергей Левченко и главный исполнительный директор ПАО Игорь Сечин. Кроме того, глава региона встретился с президентом, членом совета директоров Объединенной компании "Русал" Олегом Дерипаской. Участники встречи обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества региона и подразделений компании, работающих в Иркутской области", - говорится в сообщении.

Сергей Левченко также провел переговоры с председателем Совета директоров Группы "Илим" Захаром Смушкиным. "Мы провели с "Илимом" переговоры и обсудили создание совместной рабочей группы по развитию этого крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия. У них есть своя стратегия, но ее надо вписать в интересы региона", - прокомментировал губернатор.

В пресс-службе добавили, что глава Иркутской области встретился с представителями немецкой компании "Кнауф". Стороны обсудили вопрос газоснабжения предприятия в Нукутском районе. Кроме того, Сергей Левченко и гендиректор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков заключили соглашение о создании благоприятных условий для развития экспортной деятельности иркутских организаций, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

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