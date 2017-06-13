Бизнес-форум "Экспорт в приоритете" пройдет при поддержке Российского экспортного центра

МОСКВА, 13 июня 2017 г. /Оргкомитет форума/. 29 июня 2017 года в медиа-центре "Российской газеты" состоится первый российский бизнес-форум "Экспорт в приоритете: Как преодолеть барьеры и реализовать экспортный потенциал импортозамещающей продукции". Форум будет посвящен наиболее актуальной проблеме, с которой сталкивается современное российское производство - успешному выходу на международные рынки. Участие в форуме, организаторами которой выступили оргкомитет национальной премии в области импортозамещения "Приоритет" и "Российская газета", поможет компаниям-участникам решить эту проблему, узнать, как ее решают другие участники рынка, понять, как успешно развивать свое присутствие в глобальной экономике, а также познакомиться с историями успеха и экспертными мнениями по теме.

"Далеко не случайно, что этот тематический бизнес-форум проходит при поддержке АО "Российский экспортный центр". Именно РЭЦ является своего рода "единым окном" в глобальную экономику для российских экспортеров и реализует широкую государственную программу финансовых и нефинансовых мер поддержки деятельности отечественных компаний на международных рынках", - сказал председатель оргкомитета премии "Приоритет" Виталий Расницын. - Участие РЭЦ и его первых лиц в форуме делает близящийся "Экспорт в приоритете" ключевым событием делового календаря, важного как для участников движения импортозамещения, так и для всех российских производителей конкурентоспособной продукции, ищущих возможности для расширения рынков сбыта".

Бизнес-форум пройдет в современном формате трех стратегических сессий, в рамках каждой из которых пройдет обсуждение ключевых для экспортных предприятий проблем: технологиям успешной интеграции российских производителей в глобальную экономику, программам поддержки российских экспортеров на международных рынках, а также экспертному анализу иностранных партнеров и клиентов экспортного потенциала российских производств и разбору кейсов. Спикером второй стратегической сессии форума будет директор по внешним коммуникациям АО РЭЦ Вера Подгузова, которая в подробностях представит программу Made in Russia. Это новая программа продвижения российской продукции на зарубежных рынках под единым брендом "Made in Russia" и поддержке участия экспортеров в международных выставках и ярмарках.

Полная программа форума - здесь.

Для участия в форуме "Экспорт в приоритете" необходимо подать заявку на сайте форума: http://prioritetaward.ru/forum . Количество мест ограничено.

Мероприятие пройдет 29 июня 2017 года в медиа-центре ФГБУ "Редакция "Российской Газеты" (Москва, ул. Правды, 24).

О премии

Премия "Приоритет" - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России - Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, "Деловая Россия" и ФАС России.

Премия "Приоритет" - это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2017 году в премии "Приоритет-2017" примет участие больше 450 компаний. Проведение в прошлом году премии в области импортозамещения "Приоритет-2016" собрало 296 участников из 45 регионов страны в 29 основных номинациях.

Организационная поддержка: КГ "Деловая лига"

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