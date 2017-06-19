"Хохломская роспись" выпустит сувениры для чемпионата мира по футболу 2018 года

Фабрика "Хохломская роспись" из Нижегородской области подписала лицензионный договор о сотрудничестве с Международной федерацией футбола (FIFA) на производство сувениров и подарочной продукции для чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев во время празднования фестиваля народных художественных промыслов "Золотая хохлома".

"Подписано соглашение о том, что "Золотая хохлома" будет выпускать сертифицированную сувенирную продукцию для чемпионата мира по футболу 2018 года. Безусловно, мимо таких народных художественных промыслов никто не пройдет. Через год мы будем принимать вселенский праздник, и хохлома станет нашей визитной карточкой", - заявил Шанцев.

Сувениры "Хохломской росписи" с логотипами чемпионата мира и FIFA будут поделены на две категории: в список мелкой сувенирной группы войдут магниты, тарелки, мячи, ручки, в большие подарочные комплекты - настольные приборы, часы и другие крупные сувениры. "В рамках договора у нас заявлено 11 позиций, среди которых обязательно будет наша матрешка. И еще кружки для болельщиков, нам кажется, будут одним из самых ходовых сувениров. Все сувениры перед производством мы будем отправлять в Швейцарию на согласование", - рассказала директор фабрики "Хохломская роспись" Елена Краюшкина.

По оценке Ассоциации народных художественных промыслов России, Нижегородская область занимает первое место по числу сохраненных художественных промыслов, по объемам производимой продукции регион уступает место только Московской области. По данным Росстата, Нижегородская область входит в десятку регионов-лидеров России по объему въездного турпотока.

По итогам 2016 года регион посетили почти 1,5 млн человек. В регионе построено три музейно-туристских комплекса: "Город мастеров" в Городце, "Золотая хохлома" и Музей народного быта "Дом Семена-ложкаря" - в Семенове. В Нижегородской области в отрасли народных художественных промыслов действует 25 предприятий, 25 индивидуальных предпринимателей, два центра ремесел и центр гончарного искусства.