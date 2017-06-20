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ДОНСТРОЙ закончил монолитные работы на первой линии квартала "Сердце Столицы"

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20 июня, 16:04 UTC+3

Теперь все строительные ресурсы на этом участке сосредоточены на фасадных и внутренних работах

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МОСКВА, 20 июня 2017 г. Компания "ДОНСТРОЙ" завершила монолитные работы по 5 корпусу квартала "Сердце Столицы" (входит в первый пусковой комплекс второй очереди строительства). Таким образом, сегодня полностью сформирован внешний облик первой линии квартала, выходящей на набережную Москвы-реки и включающей пять разновысотных корпусов.

Теперь все строительные ресурсы на этом участке сосредоточены на фасадных и внутренних работах. Так, на первой очереди строительства (корпуса 1-3) идет монтаж финишных облицовочных материалов: крупноформатного керамогранита и немецкой клинкерной плитки Ströher. На 1 корпусе работы вышли на уровень 23 этажа, на 2 корпусе – 16 этажа, на корпусе 3 – на уровень верхнего, 19 этажа.

Параллельно ведется остекление: всего по трем корпусам первой очереди установлено уже более 5000 светопрозрачных конструкций (окон и балконов), что составляет 68% от общего их числа. В то же время по корпусам 4 и 5 смонтировано более 950 окон и балконов – это 26% от общего объема работ.

Как отмечает руководитель Департамента развития проектов АО "Дон-Строй Инвест" Станислав Архипов, "завершив монолитные работы по первой линии квартала, мы готовимся к скорейшему выходу на монтаж конструкций корпусов 6 и 7, входящих во второй пусковой комплекс второй очереди строительства. На этом участке уже проведена разработка грунта котлованов в объеме более 290 000 куб. метров (около 70% от общего объема земляных работ), завершаются работы по шпунтовому ограждению котлована и начато устройство буронабивных свай под фундамент".

"Сердце Столицы" - масштабный проект комплексной застройки территории площадью 14 га на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром "Москва-Сити". В квартале реализуется уникальная концепция инфраструктуры и общественных пространств. Здесь предусмотрены детский сад и школа, фитнес-центр, бассейн, кафе и рестораны, магазины и медицинские центры, а также такие популярные места активностей как беговые и велосипедные дорожки, стадион, площадки для спортивных игр, скейтпарк, летний театр, водоем и роскошное прогулочное пространство на набережной. Парки и скверы займут более 45% территории, общая площадь озеленения составит около 64 000 кв.м.

Проектирование ведет архитектурная мастерская SPEECH под руководством Сергея Чобана. Концепция общественных пространств разработана бюро Wowhaus. Реализация проекта осуществляется при поддержке финансового партнера компании Банк ВТБ (ПАО).

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