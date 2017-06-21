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До 2025 года в Ханты-Мансийске планируется построить 10 школ

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21 июня, 11:25 UTC+3

Губернатор Югры ознакомилась с проектами социально-экономического развития столицы региона

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июня. /ТАСС/. Проекты социально-экономического развития Ханты-Мансийска были представлены в столице Югры губернатору Наталье Комаровой, сообщили накануне в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В ходе встречи речь шла о трех проектах с ярко выраженным социальным характером - кроме строительства школ, обсуждалось развитие жилищного рынка и дорожной сети.

Один из проектов, презентованный на встрече с губернатором, касался совершенствования инфраструктуры системы образования окружного центра и перехода на односменный режим обучения. Как сказал на рабочем совещании мэр столицы округа Максим Ряшин, сегодня в городе обучается 11,5 тыс. школьников, 45% из них - во вторую смену. К 2025 году прогнозируется увеличение количество ребят до 16,5 тыс. По его словам, для решения проблемы вторых смен к этому сроку в Ханты-Мансийске будет построено еще 10 общеобразовательных учреждений общей вместимостью 9,6 тыс. человек.

"При оптимальных условиях к 2025 году все школы нашего города будут работать в одну смену. Таким образом, мы исполним поручение президента России", - отметил Ряшин.

На совещании был отмечен ключевой момент проекта - расширение уже действующих школ за счет прилегающих территорий. Так, например, сейчас заканчивается проектирование второй очереди школы №8, а в июле начнется проектирование расширения гимназии №1. "Таким образом, в общеобразовательных учреждениях города появятся дополнительные места для школьников с наименьшей затратой времени и средств", - уточняют в департаменте. 

По словам губернатора, такие мероприятия важны для бизнесменов, как еще один канал для расширения собственного дела, получения информации из первых рук, понимания условий взаимовыгодного участия в развитии экономик муниципальных образований. 

В департаменте уточнили, что Ханты-Мансийск в этом плане представляет особый интерес. "В прошлогоднем рейтинге муниципальных образований Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развития конкуренции, город занял 6 место и получил достаточно высокий комплексный балл, рассчитанный исходя из 25 экономических и административных показателей. Кроме того, Ханты-Мансийск - одна из трех пилотных площадок, где в прошлом году стартовало внедрение механизмов проектного управления на муниципальном уровне", - уточняют там. 

Справка

В регионе действует государственная программа "О развитии образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016-2020 годах" с общим финансовым обеспечением свыше 350 млн рублей. На 2017 год предусматривается финансирование в размере более 73,3 млн рублей - это на 12,3% больше, чем в прошлом году.

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