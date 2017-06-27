Продажи нового KIA Rio в России начнутся в августе 2017 года

Компания KIA Motors Rus представила первые официальные фотографии главной новинки года - четвертого поколения KIA Rio для российского рынка. Новинка поступит в продажу в России в августе 2017 года.

Уходящий KIA Rio третьего поколения, который представлен на российском рынке с 2011 года, стал абсолютным бестселлером российского рынка среди моделей всех брендов по итогам января-мая 2017 года. Он обеспечивает более 50% продаж KIA в России. KIA Rio четвертого поколения, построенный на новой платформе, призван укрепить лидирующую позицию KIA Rio в России. Он сохранил проверенное качество предшественника и высокий уровень адаптации к российским условиям эксплуатации. При этом автомобиль получил запоминающийся и футуристичный дизайн, больший простор и комфорт в салоне, самое современное оснащение и повышенный уровень шумоизоляции, присущие автомобилям более высоких классов.

Габаритные размеры нового KIA Rio приблизились к границе сегмента С, что позволило обеспечить максимальный простор и комфорт для пассажиров. Колесная база увеличилась на 30 мм и достигла 2 600 мм. Автомобиль стал на 23 мм длиннее предшественника (габаритная длина нового KIA Rio - 4 400 мм) и на 40 мм шире (ширина - 1 740 мм). Высота составляет 1470 мм, что соответствует аналогичному показателю KIA Rio третьего поколения. Объем багажника (480 л по замерам VDA) - один из лучших в классе, при этом, ширина проема увеличена.

На новый KIA Rio устанавливаются новый бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI (100 л.с.), а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI (123 л.с.). Оба двигателя теперь имеют двойную систему изменения фаз газораспределения на впуске и на выпуске. Оба силовых агрегата - с распределенным впрыском топлива. Эти двигатели отличаются оптимизированными моментными характеристиками: в области рабочих диапазонов прирост крутящего момента этих двигателей составляет 6% и 7% соответственно. Это обеспечило более эластичную и отзывчивую работу двигателей. Использование современных покрытий в шатунно-поршневой группе позволило добиться уменьшения потерь на трение и внесло свой вклад в улучшение топливной экономичности. Снижены шумы от двигателей и оптимизированы температурные режимы их работы. Оба типа двигателей будут работать в паре как с 6-ступенчатой механической, так и с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Ходовая часть нового KIA Rio позволяет водителю чувствовать себя увереннее во всем диапазоне скоростей. В передней подвеске был увеличен кастор для обеспечения более стабильного движения автомобиля на высоких скоростях. Также были изменены углы наклона задних амортизаторных стоек, что положительно сказалось на ездовом комфорте. Улучшена эффективность тормозной системы и точность работы рулевого управления, в частности, гидроусилитель руля был заменен на электроусилитель (MDPS).

KIA Rio при смене поколений стал еще безопаснее. В его конструкции в существенно большей степени, чем в KIA Rio третьего поколения, использованы сверхвысокопрочные стали. Их доля в силовой структуре кузова увеличилась с 13% до 50%, использовано много деталей, изготовленных высокотехнологичным методом горячей штамповки. За счет этого удалось добиться значительного улучшения как пассивной безопасности, так и ходовых качеств. Инженеры разрабатывали новый KIA Rio с расчетом на получение высшего рейтинга в испытаниях на безопасность по методике ARCAP. Дополняют защиту водителя и пассажиров, помимо входящих в стандартное оснащение фронтальных подушек безопасности с двухступенчатым раскрытием, боковые подушки безопасности и шторки безопасности по всей длине салона.

Современные технологии сделают эксплуатацию KIA Rio четвертого поколения удобнее. Новинка будет оснащаться в ряде комплектаций линзованными фарами с дополнительной секцией боковой подсветки поворотов. В стандартное оснащение вошли система экстренной связи "ЭРА-ГЛОНАСС" и система контроля давления в шинах. Еще более совершенным стал комплекс систем активного управления (VSM). Теперь, помимо системы стабилизации (ESC) и ассистента старта на подъеме (НАС), в него входят система распределения тормозного усилия при торможении на прямой (SLS) и система контроля торможения в повороте (CBC).

Дополнительное удобство обеспечит новая приборная панель Supervision с увеличенным до 3,5” дисплеем маршрутного компьютера и расширенными возможностями отображения информации. Новый KIA Rio в некоторых комплектациях также получит мультимедийно-навигационную систему нового поколения с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

KIA Rio четвертого поколения ориентирован на укрепление лидирующих позиций в сегменте, отличающемся самой высокой конкуренцией на российском рынке. Этот современный, надежный и безопасный автомобиль с эффектным внешним обликом и великолепным интерьером привлечет к модели не только текущих владельцев Rio, но и тех людей, которые покупают свой первый автомобиль.

Комплектации, цены и более детальная техническая информация будут предоставлены ближе к началу продаж нового поколения KIA Rio в августе 2017 года.