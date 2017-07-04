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Британская делегация высоко оценила подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018

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4 июля, 16:26 UTC+3

По словам министра-советника посольства Великобритании в РФ, Нижний Новгород напоминает британский Эдинбург, и в нем есть "возможности и для туризма, и для отдыха, и для спорта"

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Делегация посольства Великобритании в РФ посетила в Нижнем Новгороде объекты, которые задействованы в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

"Нижний Новгород расположен достаточно компактно, это очень удобно для британских болельщиков. Мы посетили нижегородский аэропорт ("Стригино" - прим. ТАСС), он один из немногих аэропортов, где я почувствовал себя очень комфортно. В Нижнем Новгороде будут бесплатные шаттлы между аэропортом и гостиницами для удобства болельщиков, есть планы представить информационные материалы на английском языке в аэропорту, это очень важно", - сказал британский консул Томас Риган.

Министр-советник посольства Великобритании в России по вопросам торговли, науки и климата Джонатан Брентон выразил желание, чтобы одна из футбольных команд Великобритании - Шотландия, Англия, Уэльс или Северная Ирландия – провела игру на нижегородском стадионе в следующем году. "Мы посетили стадион, зону для тренировки, чувствуется профессионализм, качество подготовки и энтузиазм. Многое зависит от жеребьевки, но нам будет очень приятно, если одна из британских команд здесь будет играть", -заявил он.

По словам Джонатана Брентона, Нижний Новгород напоминает британский Эдинбург, и в нем есть "возможности и для туризма, и для отдыха, и для спорта". Как отметил губернатора Нижегородской области Валерий Шанцев, вся инфраструктура в дальнейшем станет использоваться по назначению. "Я не знаю таких объектов, которые нам нужны были бы только для чемпионата мира, за исключением временных сооружений рядом со стадионом. Остальное - это наследие, которое останется региону", - пояснил глава региона.

Валерий Шанцев добавил, что областное правительство серьезно занимаемся развитием туристической инфраструктуры. "Наша задача - к 2020 году поток туристов увеличить в три раза. Если у нас сегодня миллион, то должно быть 3 млн. Чтобы это сделать, конечно, нужна инфраструктура и, прежде всего, гостиницы хорошего класса для разных категорий людей", - сказал губернатор.

По информации департамента внешних связей правительства Нижегородской области, британская делегация также встретилась с руководством Нижегородского государственного университета, Нижегородского лингвистического университета и Торгово-промышленной палаты региона.

В рамках чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей, в том числе 1/4 финала. Региональная программа подготовки Нижегородской области к турниру предусматривает строительство порядка 50 объектов. Общий объем финансирования из всех источников - 71 млрд рублей, из них половина - это федеральные средства, многие проекты реализуются за счет частных инвестиций.

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