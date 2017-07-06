"Русские Сезоны" приготовили на июль сюрпризы для японских и российских зрителей

МОСКВА, 6 июля 2017 г. /Оргкомитет "Русских сезонов"/. "Русские Сезоны" покажут в июле мастер-классы Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, гастроли Московского цирка им. Никулина и концерты пианиста Никиты Борисоглебского в Японии, а также второй Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский" Гергиева во Владивостоке.

Известный российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе прилетит в Японию поделиться опытом

С 13 июля по 27 августа в японских городах Токио, Нара и Осака пройдут мастер-классы педагогов Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. Участие в цикле обучающих мероприятий примут следующие педагоги: профессор кафедры классического и дуэтно-классического танца Ковалева Людмила Валентиновна, преподаватели кафедры классического и дуэтно-классического танца Ильин Алексей Викторович, Соломянко Татьяна Валерьевна, Грибанова Мария Александровна, Башловкина Галина Павловна; доценты кафедры характерного, исторического, современного танца и актерского мастерства Степин Александр Александрович и Сиротин Вадим Анатольевич; преподаватель кафедры характерного, исторического, современного танца и актерского мастерства Постижева Лариса Георгиевна. Особенной частью программы мастер-классов Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой станет участие ректора Академии Николая Цискаридзе.

Гвоздем программы Московского цирка им. Никулина в Японии станут знаменитые клоуны Дмитрий и Бела Шиндровы

С 16 июля по 28 августа в Токио, Фукуи, Йокогаме, Чибе, Нагареяме и Нагое запланированы гастроли Московского цирка им. Никулина на Цветном бульваре. Программа выступлений насыщена интересными номера и аттракционами отечественного цирка. Наряду с известными артистами - Александром Хайлафовым, Сергеем Муратовым, Антоном и Светланой Марковыми, Анжелой и Станиславом Обертаевыми, Байрамом Атаевым, Максимом и Екатериной Рубцовыми, Станиславом Богдановым, Юлией Силантьевой – в представлениях будут участвовать и молодые артисты цирка - Юрий Харченко, а также акробатическое трио из Ижевска совсем юных Алины, Кристины и Анастасии. Специальными гостями Страны восходящего солнца станут знаменитые клоуны Дмитрий и Бела Шиндровы, которых уже не первый год японская публика встречает громкими овациями. Режиссер-постановщик программы - Елена Польди, хореограф - Гульнара Гибадуллина, продюсер – Максим Юрьевич Никулин.

Никита Борисоглебский выступит со старейшим японским симфоническим оркестром

С 22 по 24 июля российский скрипач, солист Московской филармонии Никита Борисоглебский даст три концерта в Айчи и Хиросиме со старейшим и одним из наиболее известных в Японии симфоническим оркестром NHK под управлением маэстро Кена Такашеки. Борисоглебский исполнит Концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского. В числе наград скрипача – звание "Скрипач года" от Международного фонда Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, премия Virtuoso итальянской Академии струнных инструментов и Общества Антонио Страдивари, медаль от Фонда им. Я. Сибелиуса.

Японские солисты и инструменталисты выступят во Владивостоке

В рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны" в программу Второго Международного Дальневосточного Фестиваля "Мариинский" во Владивостоке вошли выступления солистов и инструменталистов из Японии. 22 июля на Приморской сцене Мариинского театра пройдет балет-феерия "Спящая красавица" в трех действиях при участии японской артистки Маи Хасэ. 25 июля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра к 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского, солировать на фортепиано в котором будет японская пианистка Канон Мацуда. 9 августа в программе Фестиваля - концерт симфонического оркестра Мариинского театра, солистом в котором выступит обладатель золотой медали международного конкурса имени Вана Клиберна, японский пианист Нобуюки Цудзи. Дирижировать оркестром будет художественный руководитель Мариинского тетра Валерий Гергиев.

Московская филармония продолжает свой гастрольный тур по Японии

Также свой гастрольный тур по городам Японии продолжает Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова. Коллектив уже выступил с концертами в таких японских городах как Токио, Мусасино, Мито и Ниигата, и в течение недели продолжит знакомить жителей Фукуоки, Ямагути, Миядзаки и Осаки с чарующими произведениями классической музыки.