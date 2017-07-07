Завершается подготовка к 100-летию станции Карасук Западно-Сибирской железной дороги

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В 2017 году станция Карасук Омского региона Западно-Сибирской железной дороги празднует 100-летний юбилей. Это одно из передовых предприятий магистрали, обеспечивающее надежную работу значительного участка Транссиба в границах Омского региона. Через Карасукский железнодорожный узел проходит основной поток угольных маршрутов из Кузбасса в европейскую часть страны.
Станция Карасук расположена на железнодорожной ветке Татарское – Славгород, строительство которой началось в 1913 году. Спустя четыре года в 1917 году в Карасуке началось регулярное движение товарно-пассажирского поезда, который приходил на станцию один раз в неделю.
В год векового юбилея предприятия железнодорожниками проводится масштабная подготовительная работа, в том числе по обновлению музейного комплекса, Доски почета, ведется ремонт памятника паровозу Черепановых.
В преддверии юбилейного года введен в эксплуатацию новый пешеходный мост через пути в районе железнодорожного вокзала. Улучшены условия труда и отдыха работников ряда предприятий – построен новый пункт обогрева ПТО вагонов, ведется ремонт мастерских Карасукской дистанции пути, капитальный ремонт дома отдыха локомотивных бригад и многое другое. До конца года в рамках инвестиционной программы компании ОАО "РЖД" на станцию поступит инновационный пожарный поезд.
Торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию станции и Дню железнодорожника, пройдут в Карасуке 6 августа 2017 года. В этот день начало праздника ознаменует гудок действующего паровоза, прибывающего на станцию. О его прибытии известит удар в старинный железнодорожный колокол. Кроме того, в первой половине дня для жителей и гостей города на перроне Карасукского железнодорожного вокзала будет работать выставка современной железнодорожной техники. Все желающие смогут попасть в кабину электровоза и тепловоза, дать предупредительный сигнал в локомотивный тифон и свисток. Также на Карасукском вокзале будет представлена музейная экспозиция, приуроченная к юбилею станции.