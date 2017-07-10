По итогам полугодия выручка ДОНСТРОЙ достигла рекордного показателя 15,7 млрд руб.

МОСКВА, Россия. 10 июля 2017 года. Компания "ДОНСТРОЙ" проанализировала результаты продаж за первое полугодие 2017 года и зафиксировала рекордную выручку и объем проданных площадей по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Всего за первое полугодие в объектах компании было реализовано около 49 тысяч кв. м жилой недвижимости, что на 42% больше показателя прошлого года. В общей сложности за январь-июнь было реализовано более 65 тыс. кв. м площадей, или 1196 объектов недвижимости - квартир, коммерческих помещений и машиномест. Общая выручка от продаж достигла максимального показателя за всю историю компании - 15,7 млрд рублей. При этом сумма поступлений за этот период составила около 19,5 млрд руб.

В общей структуре выручки от продаж квартир доля бизнес-класса составила 52,6%, класса Premium - 15,3%. Существенную динамику показал сегмент De Luxe - его доля выросла до 32,1%. Как поясняет Генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина: "Высокие объемы продаж в элитном сегменте объясняются сразу двумя трендами. С одной стороны, это традиционно высокий спрос на проекты, находящиеся на старте продаж - в нашем случае это новый дом в Хамовниках "ЖИЗНЬ на Плющихе". С другой стороны - это интерес клиентов к готовым домам, где на последние квартиры устанавливаются специальные цены. Например, сегодня мы предлагаем квартиры в BARRIN HOUSE от 480 000 руб. за кв. м, а в клубном доме "Кленовый DOM" - от 560 000 руб. за кв. м".

Также можно отметить продолжающийся рост доли ипотечных продаж - по итогам полугодия она превысила 40% от общего объема сделок. Традиционно, ипотека была наиболее востребована в бизнес-классе (43,7% от общего числа сделок по сегменту), в классе Premium доля ипотеки составила 22,6%, в классе De Luxe - 19%. Специалисты компании также отмечают популярность спецпрограмм, разработанных компанией в 2016-2017 годах и ставших для многих покупателей удобной и выгодной альтернативой ипотеке. В первую очередь речь идет о различных программах рассрочки: как беспроцентной (до 25 месяцев), так и длительной - на срок до пяти лет, с процентной ставкой от 4% до 10%.

АО "Дон-Строй Инвест" - ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв. м недвижимости. Сегодня в портфеле продаж представлено 12 объектов: пять домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), три жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и четыре проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце Столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера - Банка ВТБ (ПАО).