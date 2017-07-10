УГЛИЧ, 10 июля 2017 года. /Оргкомитет фестиваля/. Со 2 по 6 августа Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" состоится в 11 раз. За пять фестивальных дней в городе будет показано 16 выставок, пройдет лекционная программа по четырем направлениям в которую войдут более чем 30 лекций и 35 мастер-классов от профессиональных фотографов, работающих в различных жанрах: документальная, арт-, тревел- и коммерческая фотография.

Генеральный информационный партнер фестиваля представит выставку фотокорреспондент информационного агентства России "ТАСС" Валерия Матыцина, посвященную его 30-летней работе в одной из крупнейших фотослужб России.

В впервые у фестиваля есть общая тема. В этом году наша страна отмечает столетие революционных событий 1917 года и поэтому одним из важных лейтмотивов этого года станет тема памяти. Это прежде всего память об истории нашей страны и истории собственной семьи - и во время фестиваля тема работы с архивом - как с личным, так и общественным, будет затронута в программах всех направлений. В рамках арт-направления Анастасия Маркелова, занимающаяся работой с личными фотографическим архивами, расскажет о проекте "Please Save Photography", который начался с уникальной находки семейного архива позапрошлого века. Фотохудожник Александр Китаев расскажет о эволюции и особенностях семейного фотоархива в России - от XIX века до наших дней, а фотограф Артур Бондарь представит выставку ранее не известных военных фотографий советского фотографа Валерия Фаминского.

"Память" - это и разговор о традициях и самоидентичности, о ценности сохранения колорита малых городов и сел, о традициях и обычаях, о "малой родине". На фестивале будет показ выставочный проект Евгения Молодцова "Вепсский лес", в котором автор исследовал заброшенные деревни, когда-то населенные коренным населением этих земель - вепсами. Автор предлагает поговорить о том, как связаны персональная идентичность, "новое кочевничество", память места и "общество сетевого туризма". А ворк-шоп Антона Акимова будет интересно тем, кто хочет перезагрузить "свое место" — дом, район, двор, город, явление, место из памяти и, структурировав информацию, оформить ее в проект, книгу, веб-ресурс. В рамках программы "тревел-фотография" участники вместе со стрит-фотографом Ольгой Титовой будут искать кусочки и признаки других городов мира во двориках и на улочках Углича.

Развивая тему "памяти" мы обратимся и к старинным, традиционным техникам фотографии. В первый день фестиваля в рамках вечернего скрининга будет показан фильм Леонида Парфенова "Цвет нации" о творчестве дореволюционного фотографа Прокудина-Горского. Павел Косенко проведет мастер-класс "Живая пленка", посвященный современным пленочным технологиям. Анатолий Грин проведет практический мастер-класс, где расскажет и покажет все секреты создания фотоизображения с помощью мокро-коллоидного процесса.

В этом году на фестиваль приедет большое количество известных фотографов и кураторов. С лекциями и мастер-классами выступит английский документальный фотограф Марк Невилл, единственный русский фотограф - член агентства Magnum Георгий Пинхасов, директор фотоагентсва SALT IMAGES Анна Зекрия, победители WordPressPhoto Владимир Вяткин и Владимир Песня, фотограф National Geographic Виктор Лягушкин и многие другие.

В этом году в рамках фестиваля пройдет огромное количество практических мастер-классов - они будут посвящены и созданию фотопроектов, и авторской фотокниге, и репортажной, и тревел-фотографии. Но особенно интересны будут практические мастер-классы по студийной фотосъемке. В рамках программы Olympus АртPROстранство каждый день будет работать зона макро-съемки, где участники фестиваля смогут сделать фотографии под руководством известных макро-фотографов Ирины и Андрея Козорог. Практические мастер-классы проведут так же известный фуд-фотограф Сергей Мартьяхин и студийный фотограф Илья Варивченко.

Отдельная программа пройдет при поддержке компании Manfrotto - фэшн и селебрити фотограф Олег Зотов проведет два выездных мастер-класса, на которых участники смогут снимать профессиональную модель на фоне волжских просторов.

Кроме лекционной и практической программы, в дни фестиваля пройдет три фотосушки, принять участие в которой сможет любой желающий, несколько блиц-конкурсов, будет работать бесплатный прокат фототехники. Самые свежие и интересные книги о фотографии можно будет купить в книжной лавочке - и, возможно, сразу получить автографы авторов. Каждый вечер на центральной площади будет проходить вечерние скрининги. И конечно же все пять день будут насыщены общением с кураторами, мастерами, гостями и участниками фестиваля.

В субботу состоится портфолио-ревю, которое проходит при поддержки Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. А вечером - дронопати, на которое мы приглашаем всех фотографов, которые увлечены съемками летающими фотокамерами. Завершится субботний день традиционной "Ночью фотографа".

В последний день фестиваля будут названы победители конкурса "Точка на карте. Память места" и подведены итоги всех блиц-конкурсов и мастер-классов.

Регистрация на фестиваль открыта.

Подробная программа по всем направлениям - доступна на сайте.

Оплатить участие можно на сайте: http://www.photofest-uglich.ru/uchastie/.

Стоимость участия при оплате с 1 июня по 30 июля - 2300 руб., при оплате с 1 августа - 2500 руб. В стоимость участия входят все мероприятия фестиваля!

Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" проводится ежегодно в начале августа. В этом году он пройдет с 2 по 6 августа. Цель фестиваля - создание площадки, объединяющей любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики, дающей возможность заявить о себе молодым талантам. Каждый год в программе фестиваля: лекции, творческие встречи; мастер-классы, семинары, портфолио-ревю; выставки российских и зарубежных фотографов, итоговая экспозиция работ финалистов и церемония награждения победителей конкурса "Точка на карте. Малые города".

Генеральный информационный партнер фестиваля - агентство ТАСС, Информационными партнерами фестиваля: информационное агентство Regnum, информационное агентство Infox.ru, новостное интернет-издание Lenta.ru, Strana.ru, интернет-портал Вести.Travel, газета Theartnewspaper, интернет-портал Это Кавказ. Профильные информационные издания: портал Photographer.ru, журналы, Foto&Video, "Искусство", интернет-издания www.znyata.com, www.prophotos.ru, www.photar.ru, www.photocasa.ru, www.dronography.ru.