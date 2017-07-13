"Галс-Девелопмент": поступления от продажи недвижимости и аренды выросли на 60%

Компания "Галс-Девелопмент" подвела предварительные итоги работы за I полугодие 2017 года. Поступления от продажи недвижимости и арендной деятельности составили 19,3 млрд рублей, что на 60% больше аналогичного показателя прошлого года. Поступления от продажи коммерческой недвижимости выросли в пять раз и составили 12,3 млрд рублей, поступления от продаж жилья - 4,8 млрд рублей, арендные поступления - 2,1 млрд рублей.

"В 2017 году компания "Галс-Девелопмент" продолжает удерживать лидирующие позиции. Эффективно управляя портфелем проектов, мы создаем стабильные финансовые потоки, необходимые для реализации стратегических направлений развития компании и выполнения обязательств перед акционерами. До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию три объекта общей площадью более 300 тыс. кв. м и приступить к реализации перспективных площадок общей площадью более 1 млн кв. метров", - комментирует Сергей Калинин, президент "Галс-Девелопмент".

В общей структуре поступлений от продаж доля квартир/апартаментов бизнес-класса составила более 60%, доля элитного жилья составила четверть от всего объема поступлений, доля премиальных лотов - 12,5%. Лидером продаж в элитном сегменте стали объекты "Сады Пекина" и "Театральный Дом" с совокупной долей поступлений 1,3 млрд рублей. В первом полугодии 2017 года компания "Галс-Девелопмент" на 95% завершила реализацию жилого квартала "Наследие" (первая и вторая очереди) и жилого квартала Wine House. Самым продаваемым объектом в сегменте бизнес-класса стал жилой квартал "Достояние" в Кунцево (башни "Наука", "Культура" и "Искусство") - 1,6 млрд рублей. На сегодняшний день в проекте реализовано более 70% квартир.

В 2017 году компания "Галс-Девелопмент" утвердила новые фасадные решения городского квартала "Искра-Парк" на Ленинградском проспекте, разработанные архитектурным бюро SPEECH и "Студией Артемия Лебедева". В первом полугодии 2017 года продажи апартаментов в комплексе "Искра-Парк" выросли на 35%.

До конца 2017 года компания "Галс-Девелопмент" введет в эксплуатацию 300 тыс. кв. метров - вторая очередь комплекса "Наследие", офисные башни МФК "IQ-квартал", элитный квартал "Театральный Дом".

С начала 2017 г. компания "Галс-Девелопмент" получила 10 профессиональных наград и премий. Жилой квартал "Наследие" победил в премии в "Move Realty Awards 2016" в номинации "Лучший жилой комплекс бизнес-класса". Элитный квартал Wine House объявлен победителем всемирного конкурса в области недвижимости FIABCI Prix d’Excellence Awards - 2017 в номинации "Жилая недвижимость (среднеэтажная)". Жилой квартал "Достояние" стал лауреатом ежегодной международной премии "Рекорды рынка недвижимости 2016" в номинации "Архитектурное решение №1" и другие награды.

В 2017 году компания "Галс-Девелопмент" стала единственным девелопером, вошедшим в топ-100 лучших работодателей по результатам "Рейтинга работодателей России 2016" портала HeadHunter.