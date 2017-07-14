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Гастроли Московского цирка им. Никулина стартуют 16 июля в Японии

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14 июля, 12:50 UTC+3

Ценители циркового искусства увидят известных, давно полюбившихся артистов, а также познакомятся с молодыми дарованиями

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МОСКВА, 14 июля 2017 г. /Оргкомитет "Русских сезонов"/. Гастроли легендарного Московского цирка им. Никулина на Цветном бульваре в рамках проекта "Русские Сезоны" в Японии продлятся полтора месяца - с 16 июля по 28 августа. За это время жители шести крупнейших городов страны восходящего солнца увидят эквилибры, выступления воздушных гимнастов, дрессированных животных и другие яркие номера и аттракционы российского цирка. Не обойдется и без выступлений клоунов: гвоздем программы цирка им. Никулина станут знаменитые клоуны Дмитрий и Бела Шиндровы.

В рамках уникального проекта "Русские Сезоны" в Японии ценители циркового искусства увидят известных, давно полюбившихся артистов, а также познакомятся с молодыми дарованиями. На одной арене с такими звездами российского цирка, как Александр Хайлафов, Сергей Муратов, Антон и Светлана Марковы, Анжела и Станислав Обертаевы, Байрам Атаев, Максим и Екатерина Рубцовы, Станислав Богданов, Юлия Силантьева, выступит молодой артист Юрий Харченко, а также акробатическое трио из Ижевска совсем юных Алины, Кристины и Анастасии. Специальными гостями Страны восходящего солнца станут знаменитые клоуны Дмитрий и Бела Шиндровы - их японская публика уже не первый год встречает бурными овациями. Режиссер-постановщик гастрольной программы цирка им. Никулина для "Русских Сезонов" в Японии - Елена Польди, хореограф -Гульнара Гибадуллина, продюсер - Максим Юрьевич Никулин.

Представления Московского цирка им. Никулина в рамках проекта "Русские Сезоны" в Японии пройдут в Токио, Йокогаме, Чибе, Нагареяме, гастроли завершатся 28 августа Нагое. 

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