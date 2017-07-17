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Американская ТПП высоко оценила уровень подготовки ПМЭФ-2017

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17 июля, 13:56 UTC+3
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МОСКВА, 17 июля 2017 г. /Росконгресс/. Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко высоко оценил уровень подготовки и проведения российско-американского бизнес-диалога на ПМЭФ-2017. "Американская торговая палата в России выражает свое уважение и благодарит за плодотворное взаимодействие во время Петербургского международного экономического форума - 2017, а также за сотрудничество на всех этапах его подготовки. Мы получили высокую оценку и большое количество положительных отзывов от членов палаты о проведении в рамках ПМЭФ-2017 круглого стола "Россия - США", - отметил он.

По словам советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, круглый стол "Россия - США" впервые вернулся в программу ПМЭФ после трехлетнего перерыва, что свидетельствует о готовности американских деловых кругов к взаимодействию и сотрудничеству.

Глава Американской ТПП в России также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках ключевых международных экономических форумов. В частности, представители американского бизнеса планируют принять активное участие в Восточном экономическом форуме 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке и в Российской энергетической неделе 4-7 октября 2017 года в Москве.

Справка

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Организатор ВЭФ 2017 - Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Американская торговая палата в России является крупной американской бизнес-организацией, представляющей торговые и инвестиционные интересы около 500 компаний-членов, в основном американских корпораций, а также крупных европейских и российских компаний. Палата содействует установлению деловых и коммерческих отношений между Россией и международным сообществом, внося значительный вклад в развитие привлекательного инвестиционного климата в России.

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