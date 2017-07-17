"Швабе" покажет облегченные зеркала из астроситалла на МАКС-2017

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Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех продемонстрирует облегченное и сверхоблегченное зеркала из астроситалла на XIII Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017), который будет проходить с 18 по 23 июля в г. Жуковский (Московская область) на территории выставочного комплекса "Россия" аэродрома "Раменское".
Данные изделия разработаны на предприятии холдинга "Швабе" - Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС). Они предназначены для оптических и оптико-электронных систем слежения, аэрофотосъемки и дистанционного зондирования Земли космического и авиационного базирования.
"Технология изготовления облегченных и сверхоблегченных зеркал из астроситалла является уникальной разработкой ЛЗОС. Благодаря современному оборудованию и высокоточным расчетам специалистов мы можем создавать изделия с коэффициентом облегчения более 50% (до 80%). При этом оптические характеристики рабочей поверхности наших зеркал остаются в допустимых пределах необходимых требований", ̶ сообщил заместитель генерального директора Холдинга "Швабе" Дмитрий Жидков.
На МАКС-2017 Лыткаринский завод оптического стекла будет экспонировать два зеркала из астроситалла с различной степенью облегчения. Первое изделие имеет диаметр 833 мм и массу 45 кг, второе - 1230 мм и 60 кг соответственно.