Обладатель премии "Оскар" возглавил жюри фестиваля BRIDGE of ARTS в Ростове-на-Дону

Председателем жюри основного конкурса III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS стал обладатель премии "Оскар" за декорации к фильму "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда", канадский режиссер Роджер Кристиан. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

"Я рад представившейся возможности принять участие в фестивале, который пройдет в Ростове-на-Дону. Удачно совпало, что как раз в конце августа у меня оказались свободные дни, и их можно использовать для новой поездки в Россию. Я был членом жюри фестиваля в Санкт-Петербурге и тогда просто влюбился в вашу страну. Уверен, что фестиваль в Ростове будет еще одним удивительным опытом для меня", – приводятся в сообщении слова Роджера Кристиана.

В состав жюри также вошли режиссер, сценарист Милчо Манчевски, актриса Мария Голубкина, продюсеры Ник Пауэлл и Массимо Кристальди.

"Международный фестиваль BRIDGE of ARTS можно считать одним из лучших событийных проектов России. Это не только площадка для показа кинолент. Это событие, привлекающее к донскому краю людей со всего мира", - считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

II Международный фестиваль BRIDGE of ARTS 2016 удостоен Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2016 в номинации "Лучшее туристическое событие, посвященное Году кино", а также стал лауреатом Всероссийского конкурса в области событийного туризма Russian Open Event Expo 2016 в номинации "Инновационный событийный проект".

Как сообщили в правительстве региона, на Дону проходит ряд фестивалей, которые привлекают туристов со всей России и из других стран. Среди них - Международный литературно-фольклорный праздник "Шолоховская весна", посвященный дню рождения писателя Михаила Шолохова, Международные Каяльские чтения на Дону и реке Калитва, приуроченные битве русских дружин князя Игоря с половцами в 1185 году, Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, организуемый в память о знаменитом Азовском осадном сидении казаков 1641 года, Межрегиональный фестиваль донского казачьего фольклора "Нет вольнее Дона Тихого" с участием любительских и профессиональных коллективов.

Создание кинокластера

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития кино- и телепроизводства на территории Ростовской области подписали глава региона, руководители Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Ассоциации продюсеров кино и телевидения в рамках форума "Сочи-2017". "Соглашением мы оформили совместное намерение развивать на Дону кинокластер. Инициатива, напомню, появилась в прошлом году, в Год российского кино. Специалисты считают, что Ростовская область – очень походящий для производства кино регион. Правительство области будет организационно поддерживать эту инициативу", - прокомментировал тогда Василий Голубев.

Ранее инициаторы создания кинокластера в Ростовской области отмечали, что в регионе продолжительный световой день, позволяющий работать при естественном освещении, множество вариантов локаций, самые низкие в Европе расценки на услуги местных специалистов, а также большое количество талантливых актеров - в Ростовской области открыт филиал ВГИКа и действуют несколько театров.

Наравне с Москвой и Санкт-Петербургом регион является популярным местом для создания кинофильмов. Сохранились данные о съемках художественной картины "Коммуниcт" 90-летней давности. В Ростовской области советские и российские режиссеры сняли более 30 лент. Среди них "Ко мне, Мухтар", "Верные друзья", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Хождение по мукам", "Цыган" (по произведению донского писателя Анатолия Калинина), "Антикиллер", "Бумер-2", "Глянец", новый многосерийный фильм "Тихий Дон".

III Международный фестиваль BRIDGE of ARTS пройдет в Ростове-на-Дону 23–27 августа. В его программу включены конкурсные показы полнометражных и короткометражных фильмов, внеконкурсные показы, деловой форум кино- и медиаконтента, спортивные мероприятия и встречи с зарубежными и российскими звездами кино и спорта. В частности, состоятся всероссийский конкурс фильмов о туризме и путешествиях "Россия вдохновляет!", питчинг сценаристов, режиссеров и продюсеров. Главной темой Business Forum Cinema & Media Content – площадки для игроков кинобизнеса, продюсеров, дистрибьюторов, профессиональных медиа – станет "Экономика кино: новые рынки". В текущем году запланированы круглые столы, мастер-классы, конференции для профессионалов киноиндустрии и начинающих кинематографистов.