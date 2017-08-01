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"Швабе" внедряет в производство аддитивные технологии

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1 августа, 17:03 UTC+3

Холдинг стал создавать прототипы перспективных изделий с помощью высокотехнологичного 3D-принтера

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© Холдинг "Швабе""

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех стал создавать прототипы перспективных изделий с помощью высокотехнологичного 3D-принтера. Он позволит до 50% ускорить процедуру создания макета изделия и до 50% снизить финансовые издержки при его изготовлении.

Новое оборудование было запущено в работу на предприятии Холдинга "Швабе" – Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ). 3D-принтер был закуплен ВОМЗ в рамках реализации плана технического перевооружения 2017 года.

"Мы активно внедряем передовые технологии в производственный процесс. Одно из последних наших достижений – использование аддитивных технологий при создании прототипов перспективных изделий. Применение в конструкторской деятельности 3D-принтера, обеспечивающего высокое качество при изготовлении различных объектов, позволит нам до 50% ускорить процедуру создания прототипа изделия и до 50% снизить финансовые издержки", – отметил генеральный директор Вологодского оптико-механического завода Василий Морозов.

3D-принтер обладает размером рабочей зоны 223х223х205 мм и позволяет создавать объекты из различных видов термопластика - ABS, PLA, CPE. Оборудование оснащено "блоком Олсона", позволяющим в считанные секунды менять сопла: в комплект входят насадки с диаметром 0.25, 0.4, 0.6 и 0.8 мм. Новое устройство ВОМЗ обладает модернизированной системой циркуляции воздуха, которая обеспечивает более равномерное охлаждение прототипа и помогает избежать деформации из-за неравномерной усадки.

До конца 2017 года Вологодский оптико-механический завод в рамках программы техперевооружения планирует закупить более пяти единиц различного высокотехнологичного оборудования.

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