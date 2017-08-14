Разработка уральских газовиков оказалась востребована на EXPO-2017 в Астане

Внутресетевой и национальный роуминг в России. ДосьеБиографии и справки 14 августа, 13:25
РЖД вложат более 4 млрд руб. в вокзалы БАМа и Транссиба до 2019 г.Экономика и бизнес 14 августа, 13:18
Футболист "Спартака" Зе Луиш пропустит около двух недель из-за травмыСпорт 14 августа, 13:16
Разработка уральских газовиков оказалась востребована на EXPO-2017 в АстанеНовости партнеров 14 августа, 13:12
"Мегафон" подает в суд на ФАС из-за претензий по роумингуЭкономика и бизнес 14 августа, 13:08
Тренер сборной Татарстана: отобраться на Спартакиаду в стендовой стрельбе было нелегкоСпорт 14 августа, 13:02
Лавров: все посреднические усилия по Ливии должны идти на базе ООНПолитика 14 августа, 12:59
Филиппов из Татарстана стал победителем Спартакиады в стендовой стрельбе в дабл-трапеСпорт 14 августа, 12:47
Командующий Ливийской национальной армией заверил Лаврова в настрое на сотрудничество с РФМеждународная панорама 14 августа, 12:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Мобильная КриоАЗС, разработанная специалистами ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ), оказалась востребована на международной специализированной выставке EXPO-2017 в Астане. Как рассказали сегодня в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, станция осуществляет заправку низкопольных автобусов с двигателем, работающем на метане.
"Шаттл-басы, которые заправляются на уральской КриоАЗС, курсируют между крупными отелями Астаны, аэропортом столицы Казахстана и выставочным комплексом EXPO-2017. На них жители и гости города могут с комфортом и безопасно добраться до места проведения выставки", - рассказали в ГТЕ.
Реализация экологического проекта стала возможной благодаря сотрудничеству "Газпром экспорт" и компании Global Gas Group, которая осуществляет поставки в казахскую столицу сжиженного природного газа (СПГ), произведенного "Газпром трансгаз Екатеринбург".
Вместе с КриоАЗС в Астану прибыли сотрудники уральской "дочки" Газпрома. Они оказывают консультационные услуги, демонстрируют и контролируют работоспособность уникального оборудования.
"Основное преимущество КриоАЗС - ее мобильность, - рассказал зам главного инженера по производству управления "Уралавтогаз" Евгений Сычев. - Все технологическое оборудование собрано на стандартном транспортном контейнере, который можно перевозить любым видом транспорта в любую точку. Транспортировка опытного образца на такое расстояние осуществляется впервые. Это станет дополнительной проверкой надежности всех креплений и оборудования в целом".
Мобильная КриоАЗС может заправлять одновременно сразу два автобуса, а установка в казахстанской столице первой АГНКС позволяет обеспечить высококачественным газомоторным топливом до 70 городских автобусов в день, собщают в службе.
EXPO-2017 проходит в Республике Казахстан с 10 июня по 10 сентября.
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.