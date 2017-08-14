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Разработка уральских газовиков оказалась востребована на EXPO-2017 в Астане

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14 августа, 13:12 UTC+3

Мобильная КриоАЗС заправляет шаттл-басы, курсирующие между отелями столицы Казахстана, аэропортом и выставочным комплексом ЭКСПО

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© Global Gas Group

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Мобильная КриоАЗС, разработанная специалистами ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ), оказалась востребована на международной специализированной выставке EXPO-2017 в Астане. Как рассказали сегодня в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, станция осуществляет заправку низкопольных автобусов с двигателем, работающем на метане.

"Шаттл-басы, которые заправляются на уральской КриоАЗС, курсируют между крупными отелями Астаны, аэропортом столицы Казахстана и выставочным комплексом EXPO-2017. На них жители и гости города могут с комфортом и безопасно добраться до места проведения выставки", - рассказали в ГТЕ.

Реализация экологического проекта стала возможной благодаря сотрудничеству "Газпром экспорт" и компании Global Gas Group, которая осуществляет поставки в казахскую столицу сжиженного природного газа (СПГ), произведенного "Газпром трансгаз Екатеринбург".

Вместе с КриоАЗС в Астану прибыли сотрудники уральской "дочки" Газпрома. Они оказывают консультационные услуги, демонстрируют и контролируют работоспособность уникального оборудования.

"Основное преимущество КриоАЗС - ее мобильность, - рассказал зам главного инженера по производству управления "Уралавтогаз" Евгений Сычев. - Все технологическое оборудование собрано на стандартном транспортном контейнере, который можно перевозить любым видом транспорта в любую точку. Транспортировка опытного образца на такое расстояние осуществляется впервые. Это станет дополнительной проверкой надежности всех креплений и оборудования в целом".

Мобильная КриоАЗС может заправлять одновременно сразу два автобуса, а установка в казахстанской столице первой АГНКС позволяет обеспечить высококачественным газомоторным топливом до 70 городских автобусов в день, собщают в службе.

EXPO-2017 проходит в Республике Казахстан с 10 июня по 10 сентября. 

Справка

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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