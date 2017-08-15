ЖК Wine House победил в конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства"

Жилой квартал Wine House - новое строительство (собственник и девелопер - компания "Галс-Девелопмент") признан победителем конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" в номинации "Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов повышенной комфортности" по итогам голосования городской конкурсной комиссии. В 2017 году на конкурс было подано около 100 заявок, из которых 36 проектов вышли в финал в 12 номинациях. Более 100 тыс. москвичей приняли участие в общегородском открытом голосовании на портале "Активный гражданин", а также на выставке проектов в 75-м павильоне ВДНХ и на сайте конкурса. Награды победителям конкурса вручал мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя.

"Жилой квартал Wine House - знаковый проект для компании "Галс-Девелопмент", включающий в себя не только бережно отреставрированный памятник архитектуры, но и современные жилые корпуса авторства двух ведущих мастерских - SPEECH и ТПО "Резерв". Комплекс является успешным примером неоклассической жилой архитектуры и качества строительства в историческом центре города. Благодарим уважаемое жюри и жителей города Москвы за высокую оценку", - комментирует Сергей Лицкевич, вице-президент - директор департамента строительства "Галс-Девелопмент".

Жилой квартал Wine House возведен в районе Замоскворечье по проекту мастерских SPEECH и ТПО "Резерв". Wine House - комплекс клубных домов общей площадью около 55 тыс. кв. метров, рассказанный двумя архитектурными языками. Корпуса в исполнении ТПО "Резерв" решены лаконично. Фасады SPEECH более декоративны, в них используется изящный рельеф со стилизованным растительным орнаментом. Композиционной жемчужиной квартала является историческое здание XIX века с лофт-апартаментами, отреставрированное в 2015 году и включенное в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Жилой квартал Wine House включает в себя 160 квартир площадью от 62 до 227 кв. м. На верхних этажах представлены жилые резиденции с открытыми террасами и каминами. В комплексе предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 420 мест.

В 2016 году историческое здание XIX в составе жилого квартала Wine House - "Склады товарищества водочного завода Петра Смирнова" было признано победителем конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" в номинации "Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования".

Справка о компании

ПАО "Галс-Девелопмент" - динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ.

Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 1,6 млн кв. м. В 2016 году компания сдала в эксплуатацию четыре объекта общей площадью 300 тыс. кв. м: первая очередь жилого комплекса бизнес-класса "Наследие", элитный квартал Wine House, комплекс апартаментов "Сады Пекина", жилая башня "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити").

Общая площадь строящихся комплексов в портфеле компании составляет около 800 тыс. кв. м. На стадии строительства находится пять проектов: вторая очередь комплекса бизнес-класса "Наследие", многофункциональный комплекс "Искра-Парк", офисные башни МФК "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити"), жилой комплекс "Достояние" и элитный жилой ансамбль "Театральный Дом".

В портфеле компании находятся такие действующие объекты, как бизнес-центр SkyLight, бизнес-центр "Даниловский форт", гостиница "Пекин", торгово-развлекательный комплекс "ЦДМ на Лубянке", курортный комплекс "Камелия" в Сочи и другие объекты в Москве и регионах.

"Лучший реализованный проект в области строительства" - масштабный городской конкурс, впервые организованный Департаментом градостроительной политики г. Москвы. в 2000 году. Конкурс призван поощрить создателей лучших зданий и сооружений, а также привлечь внимание общественности и специалистов к использованию современных технологий в строительстве.

Контакты для СМИ:

Департамент внешних коммуникаций ПАО "Галс-Девелопмент":

Тел.: +7 (495) 662 66 24 доб. 5511, доб.1164, доб.1165

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