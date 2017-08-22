Власти: производство элитного семенного картофеля может стать брендом Поморья

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Выращивание элитного семенного картофеля может стать еще одним брендом Поморья, заявила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова в ходе рабочей поездки на одно из агропредприятий региона.
"Конкурентное преимущество Архангельской области в производстве семенного картофеля. Именно наш регион включен Министерством сельского хозяйства в число приоритетных по развитию семенного растениеводства. Производство элитного семенного картофеля может стать еще одним ярким брендом Поморья", - цитирует министра пресс-служба правительства региона.
По сообщению пресс-службы, в следующем году семенной материал максимально высокого качества, способный дать большой урожай, будет предложен всем желающим - от крестьянско-фермерских хозяйств до крупных сельхозпредприятий.
На предприятии, которое посетила министр, в особых условиях выращивают семена для производства картофеля категории "суперэлита". Это второе в России хозяйство, которое применяет в работе современную технологию выпуска элитного семенного картофеля.
В прошлом году семеноводческие предприятия Архангельской области - "Котласское", "Холмогорское", "АПК "Любовское", "Княжестровское" - произвели более 500 тонн оригинальных семян картофеля и более 3 тыс. тонн элитных семян.