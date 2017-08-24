Лучшие короткометражки молодых российских режиссеров покажут на фестивале в Ульяновске

Двукратный чемпион мира по хоккею Жердев подписал контракт с "Нефтехимиком"Спорт 24 августа, 13:02
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТОМеждународная панорама 24 августа, 12:21
Приморский производитель датчиков контроля давления в шинах стал участником Tire Expo 2017Новости партнеров 24 августа, 12:14
Футболист "Рубина" Самуэль Гарсия перешел в "Леванте"Спорт 24 августа, 12:14
Ремонт дорог Владивостокской агломерации завершится в конце октябряНовости партнеров 24 августа, 12:09
Первый транспорт с рыбой пришел в Архангельск из Владивостока по СевморпутиВ стране 24 августа, 12:05
Теннисист Раонич пропустит Открытый чемпионат США из-за травмыСпорт 24 августа, 12:00
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мираКультура 24 августа, 11:56
Захарова прокомментировала решение США по ограничению выдачи виз россиянамПолитика 24 августа, 11:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров покажут на IV Всемирном фестивале уличного кино в Ульяновске, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"26 августа в парке "Владимирский сад" на территории "Летнего кинотеатра" состоится конкурсный показ IV Всемирного фестиваля уличного кино. Жители и гости города Ульяновска посмотрят лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров", - говорится в сообщении.
Зрители смогут отметить понравившуюся работу светом фонарика или телефона. По итогам народного голосования в конце августа определится фильм-победитель, отмечается в материале.
"Фестиваль уличного кино - по-настоящему народный феномен. Мы принципиально отказались от жюри и начали проводить конкурсные кинопоказы под открытым небом, знакомя с молодежным кинематографом и включая в процесс отбора всех желающих. Идея пришлась по вкусу большому числу людей, и за три года наша некоммерческая инициатива выросла более чем в 20 раз. Мы очень рады, что в этом году в фестивальный тур впервые вошел город Ульяновск!" - цитирует пресс-служба основателя проекта Александра Щерякова.
IV Всемирный фестиваль уличного кино проходит в текущем году в 110 городах России. В программу вошли шесть лент, отобранных из более чем 700 заявок. По итогам народного голосования - с помощью фонариков и телефонов - назовут фильм-победитель. Его авторам вручат статуэтку, которую выплавили из кусочков металла, доставленных из городов-участников конкурса.