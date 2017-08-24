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Лучшие короткометражки молодых российских режиссеров покажут на фестивале в Ульяновске

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24 августа, 12:03 UTC+3

Зрители смогут проголосовать за понравившуюся работу светом фонарика или телефона

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Лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров покажут на IV Всемирном фестивале уличного кино в Ульяновске, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"26 августа в парке "Владимирский сад" на территории "Летнего кинотеатра" состоится конкурсный показ IV Всемирного фестиваля уличного кино. Жители и гости города Ульяновска посмотрят лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров", - говорится в сообщении.

Зрители смогут отметить понравившуюся работу светом фонарика или телефона. По итогам народного голосования в конце августа определится фильм-победитель, отмечается в материале.

"Фестиваль уличного кино - по-настоящему народный феномен. Мы принципиально отказались от жюри и начали проводить конкурсные кинопоказы под открытым небом, знакомя с молодежным кинематографом и включая в процесс отбора всех желающих. Идея пришлась по вкусу большому числу людей, и за три года наша некоммерческая инициатива выросла более чем в 20 раз. Мы очень рады, что в этом году в фестивальный тур впервые вошел город Ульяновск!" - цитирует пресс-служба основателя проекта Александра Щерякова.

IV Всемирный фестиваль уличного кино проходит в текущем году в 110 городах России. В программу вошли шесть лент, отобранных из более чем 700 заявок. По итогам народного голосования - с помощью фонариков и телефонов - назовут фильм-победитель. Его авторам вручат статуэтку, которую выплавили из кусочков металла, доставленных из городов-участников конкурса. 

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