Участников фестиваля "Спасская Башня" познакомят с Зимней универсиадой-2019

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КРАСНОЯРСК, 28 августа 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2017/. С 26 августа по 3 сентября в Москве проходит X юбилейный Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня" - музыкально-театрализованное представление, которое проходит на Красной площади в формате выступлений творческих коллективов из разных стран.
В рамках программы мероприятий гостей познакомят с одним из крупнейших международных спортивных проектов, реализуемых в России - XXIX Всемирной зимней универсиадой в г. Красноярске. Так, 30 августа, в день, посвященный спорту, для маленьких участников праздника будет представлена фотозона Зимней универсиады-2019 с огромным снежным шаром и талисманом U-Лайкой. Посетили смогут принять участие в викторинах и конкурсах на спортивную тематику и узнать больше подробностей о Зимней универсиаде-2019.
Кроме того, в этот день состоится торжественная церемония посвящения двух российских спортсменок в послы Зимней универсиады-2019: гимнастки, двукратной олимпийской чемпионки в упражнениях на брусьях (1996, 2000) Светланы Хоркиной и фигуристки, олимпийской чемпионки в женском одиночном катании в индивидуальном зачете (2014) Аделины Сотниковой. Также для почетных гостей праздника будет работать локация с традиционными сибирскими угощениями и сбитнем.
"Мы, безусловно, рады принять участие в таком крупном мероприятии, ведь фестиваль "Спасская Башня" - это настоящий праздник, который вызывает чувство гордости за свою страну", - отметил руководитель дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 Максим Уразов. - Мы надеемся, что наша площадка подарит всем гостям отличное настроение и заряд бодрости. Отмечу, что популяризация студенческого и детско-юношеского спорта является одним важных направлений нашей работы. Мы запланировали для жителей разных городов России множество мероприятий, направленных на развитие спортивного движения и популяризацию здорового образа жизни".
Дополнительная информация для СМИ: Бондарев Александр, начальник пресс-службы АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске", тел.: 8-923-540-2019.