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"Русские Сезоны": "Гамлет" в постановке Валерия Фокина покорил японскую публику

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31 августа, 11:20 UTC+3
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МОСКВА, 31 августа 2017 г. /Пресс-служба Министерства культуры РФ/. Театральная программа "Русских Сезонов" в Японии продолжилась современным прочтением "Гамлета", объединившим в себе дух шекспировского текста, его разные переводы на русский язык, международный актерский состав и оригинальные многоярусные декорации. Итоги работы российско-японского творческого союза были представлены в театральном центре в префектуре Тояма.

26 и 27 августа новая версия спектакля "Гамлет" Александринского театра, показанная в горной деревне Тога, вызвала живой отклик у публики. Художественный руководитель театра Валерий Фокин создал постановку, переосмысляющую одно из основных произведений классической европейской культуры. Отталкиваясь от поэтических и прозаических переводов трагедии Уильяма Шекспира, он удачно использовал вписанную в характерный японский ландшафт площадку театрального центра, возведенного знаменитым режиссером Тадаши Судзуки.

Как отметил Валерий Фокин в комментарии для телеканала "Россия 1", такие разные, на первый взгляд, элементы могут при удачном стечении обстоятельств высечь искру.

Режиссер адаптировал хрестоматийный сюжет про героя, вынужденного жить в атмосфере лжи, и его поиски верного пути, приводящие к бунту против устоявшихся норм, под восприятие современного зрителя, которое сформировано глобальной информационной средой.

В спектакле помимо артистов из России и Японии приняли участие актеры из Аргентины, Греции и Китая, произносившие реплики на родных языках. Трудностей перевода удалось избежать благодаря титрам на экранах. После представления зрители встретили актеров и режиссера продолжительными аплодисментами.

Народный артист России Валерий Владимирович Фокин, лауреат четырех российских государственных премий, работает художественным руководителем Александринского театра с 2003 года. Спектакли в его постановке идут на лучших сценах мира.

Постановка Валерия Фокина прошла в рамках международного проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны". Программа включает свыше 200 мероприятий, проходящих на протяжении 2017 года в 42 городах Японии. "Русские Сезоны" предваряют перекрестный год России и Японии (2018), а также культурную программу Восточного экономического форума (6-7 сентября 2017 года), в рамках которого запланирована встреча Президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

По вопросам освещения проекта "Русские Сезоны" просьба обращаться к Сергею Армейскову: armeyskov@russianseasons.org, +7(926) 056 5436.

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