Ростовская область отметила 80-летие

В Ростовской области отметили 80-летие региона. На торжественном собрании в Ростовском государственном музыкальном театре губернатор Василий Голубев вручил знаки и дипломы "Почетный гражданин Ростовской области" известным землякам - Александру Дюжикову и Евгению Луганцеву.

Александр Дюжиков - основоположник донской службы сердечно-сосудистой хирургии. Одиннадцать лет назад он создал кардиоцентр, который проводит уникальные операции. Некоторые из них уже вошли в историю отечественной сердечно-сосудистой хирургии. "Такие доктора, как Александр Акимович, – это золотой фонд донского здравоохранения", - отметил губернатор.

Почетного звания удостоен один из самых опытных руководителей муниципалитетов Евгений Луганцев. Он руководит Октябрьским сельским районом более 30 лет и пятый год возглавляет Совет муниципальных образований региона. По словам губернатора, работа Евгения Луганцева - это пример для подражания многим руководителям.

"Девиз юбилейного года Ростовская область – это мы. В основу успеха родной земли ложится труд, талант и достижения каждого ее жителя. Все, над чем мы сейчас сообща работаем, мы делаем для укрепления Ростовской области, главной ценностью которой были и остаются люди – жители Донского края", - сказал Василий Голубев.

Инвестиции в экономику

"Валовой региональный продукт за последние семь лет вырос на Дону практически на треть. Промпроизводство увеличилось почти втрое. Последние годы Ростовская область лидирует в России по урожаю ранних зерновых, собирая небывалые 10-12 млн тонн", - заявил на мероприятии Василий Голубев.

По его словам, совместно с инвесторами в регионе приступили к созданию новых индустрий: ветроэнергетики и производства оборудования для ветроустановок.

Как сообщили в областном правительстве, в текущем году на Дону наметился рост инвестиций в основное производство. По итогам первого полугодия этот показатель увеличился на 29,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В 2016-м предприятия инвестировали в производственные мощности 297,5 млрд рублей (в 2015 году – 309,4 млрд, в 2014 году – 264,2 млрд).

Ростовская область является привлекательным регионом для ведения бизнеса, занимая, в частности, первое место на юге России по объемам иностранных инвестиций. Сейчас инвестиционный портфель региона включает 661 проект с общим объемом вложений 797 млрд рублей. Из них 54 проекта на 475 млрд рублей входят в "100 Губернаторских инвестиционных проектов" и находятся на особом контроле правительства области.

Для создания благоприятного инвестиционного климата власти региона намерены открывать территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), резиденты которых получат налоговые льготы. В январе 2016 года этот статус приобрел город Гуково, свои производства здесь уже запустили восемь предприятий. Резиденты инвестировали порядка 200 млн рублей и создали 541 новое рабочее место. В перспективе, за 10 лет функционирования ТОСЭР "Гуково", ожидается, что совокупный объем вложений составит свыше 6 млрд рублей и откроется 4 тысячи новых рабочих мест.

Статус ТОСЭР могут получить ростовские моногорода, имеющие риски ухудшения социально-экономического положения, к которым относятся Донецк и Зверево. Сейчас этот вопрос рассматривает Минэкономразвития России. В случае принятия положительного решения за 10 лет функционирования ТОСЭР в городе Донецке предусматривается создать не менее 285 постоянных рабочих мест и привлечь порядка 168 млн рублей инвестиций, в городе Зверево – не менее 700 новых рабочих мест и 479 млн рублей инвестиций соответственно.

Перспективной площадкой для развития инвестиционных проектов являются и донские индустриальные парки, размещенные в Аксайском, Октябрьском, Красносулинском и других индустриальных районах области. В них продолжают появляться новые резиденты, в том числе иностранные инвесторы - американские компании Guardian Glass и Air Products.

Как пояснили в правительстве региона, индустриальные парки образованы под конкретные проекты, имеют высокую социально-экономическую эффективность (суммарно привлечено более $2 млрд), обеспечивают области стабильный бюджетный доход (налог на прибыль и имущество) и предоставляют рабочие места (всего более 25 тыс.).