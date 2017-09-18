Подведены итоги первого Международного рыбопромышленного форума

МОСКВА, 18 сентября /Росконгресс/. В Санкт-Петербурге завершился первый Международный рыбопромышленный форум (МРФ). Мероприятие стало уникальной дискуссионной площадкой для представителей бизнеса, рыбохозяйственных организаций и власти в лице руководителей отраслевых ведомств со всего мира.

Форум вызвал особый интерес не только у профессионалов российского отраслевого сообщества, но также у иностранных гостей. Всего в МРФ приняли участие более 1600 гостей, и почти половина от общего количества участников - зарубежные эксперты, руководители и представители отраслевых ведомств ведущих рыболовных держав. Международный рыбопромышленный форум посетили 19 иностранных делегаций, среди которых Австралия, Бразилия, Гвинея-Бисау, Германия, Иран, Исландия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Китай, Марокко, Намибия, Норвегия, США, Сьерра-Леоне, Фарерские острова, Чили и Япония. На мероприятии присутствовало более 100 российских и иностранных журналистов.

Среди высокопоставленных заграничных гостей форума - министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Кэтрин Гуннарсдоттир Тхоргердур, главный исполнительный директор Австралийского управления по рыболовству Джеймс Финдли, министр иностранных дел и торговли Фарерских островов Пол Йохан Сандберг Михельсен, вице-президент, генеральный секретарь Ассоциации океанического рыболовства КНР Хуан Баошань, министр рыбного хозяйства Королевства Норвегия Пер Сандберг, министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Королевства Камбоджа Венг Сакхон, министр сельского хозяйства и рыболовства Марокко Азиз Аханнуш, руководитель Государственного субсекретариата по рыболовству и аквакультуре Республики Чили Пабло Бересалуса Матурана, президент Всеяпонской рыбопромышленной ассоциации Тосиро Сирасу, исполнительный секретарь Генеральной комиссии по рыболовству для Средиземноморья и Черного моря ФАО ООН Абделла Сроур, вице-президент.

"Международный рыбопромышленной форум - это новая перспективная диалоговая площадка для представителей отрасли. Особенно важен интерес зарубежных экспертов к мероприятию и их желание обсудить с российской стороной актуальные для индустрии вопросы", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Деловая программа форума состояла из пленарного заседания, конференции и семи панельных сессий, в рамках которых участники постарались максимально подробно и эффективно обсудить актуальные для современной рыбной индустрии вопросы.

В пленарном заседании форума "Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или конкуренция?" приняли участие заместитель министра сельского хозяйства России - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, исполнительный секретарь Генеральной комиссии по рыболовству для Средиземноморья и Черного моря ФАО ООН Абделла Сроур и член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский, а также лидеры отраслевых ведомств пяти рыболовных держав: Норвегии, Марокко, Чили, Японии и Китая.

Участники заседания обсудили глобальные вопросы сотрудничества и конкуренции в Мировом океане в рамках увеличения роста населения и возрастающей нехватки биоресурсов.

Главным событием деловой программы второго дня Международного рыбопромышленного форума стала конференция "Новая стратегия развития российской рыбной индустрии" при участии заместителя председателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича. Совместно с руководителем Росрыболовства он обсудил с представителями профессионального и научного сообществ новую стратегию развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года.

"Правительство РФ будет расширять поддержку экспорта рыбной продукции российских производителей, а также сохранит существующую бюджетную поддержку отрасли. Экспорт продукции данной отрасли - важнейшая составляющая всего этого сектора. Мы будем расширять поддержку экспорта вашей продукции", - заявил Дворкович.

Эксперты отрасли и представители официальных делегаций обсудили актуальные темы современной рыбной индустрии также в рамках семи панельных сессий: "Прибрежные рыбоперерабатывающие комплексы: от проектов к воплощению", "Аквакультура: от высокорискованных инвестиций к стабильному росту", "Угрозы для состояния водных биоресурсов и инструменты управления биологическими рисками", "Глобализация рыбной индустрии: тенденции, риски, возможности", "Рыбопромысловый флот будущего", состоявшая из двух частей, "Негосударственные системы сертификации промыслов", "Борьба с потерями продовольствия в рыбопромышленном комплексе: подходы и практика, направленные на сокращение потерь продовольствия".

Наряду с российскими и зарубежными представителями рыбопромышленной индустрии в Международном рыбопромышленном форуме приняли участие сотрудники общественных организаций и союзов, научные сотрудники, представители государственных отраслевых ведомств.

16 сентября территория выставки будет свободна для посещения: все желающие смогут ознакомиться с деятельностью лидеров российской и зарубежной рыбной индустрии, а также продегустировать продукцию разных производителей. Среди крупных иностранных участников выставки такие компании, как AS “Optimar” (Норвегия), Baader Group (США), AS “Optimar KAPP” (Исландия), Damen Shipyard Group (Нидерланды), DSI Carsoe (Дания) и другие.

Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября 2017 года.

Организатор Международного рыбопромышленного форума - Федеральное агентство по рыболовству, при информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, при поддержке Фонда "Росконгресс".

Официальный сайт форума: www.fishexpoforum.com.

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Справочная информация:

Организатор: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов.

В зоне ответственности ведомства - организация промышленного рыболовства в морских и пресноводных объектах, научное обеспечение промысла, пополнение рыбных запасов, развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, а также в сфере производственной деятельности на судах и в морских портах.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером роста экономики прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 4,5% мировой добычи рыбы, это стабильно пятое-шестое место в мире. В 2016 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 20 лет: освоено около 4,8 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 6% выше уровня 2015 года. Оборот организаций отрасли составил 290,9 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,1% больше, чем в 2015 году.

При информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

При поддержке Фонда "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.