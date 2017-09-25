Международная конференция и выставка "Интернет+Транспорт" пройдет 10-11 октября

МОСКВА, 25 сентября 2017 г. /ООО "Бизнес Диалог"/. "Интернет+Транспорт" - единственное мероприятие в России, посвященное вопросам интеграции цифровых технологий в транспортную отрасль. В этом году конференция и выставка пройдут в течение двух дней 10 и 11 октября в подмосковном отеле "Ареал".

Основные цели мероприятия - определить комплексные решения по стимулированию инновационного развития транспорта, содействовать внедрению прогрессивных информационных технологий в российский транспортный сектор и продемонстрировать новейшие разработки в отрасли. Организатором "Интернет+Транспорт" выступает ООО "Бизнес Диалог". Стратегический партнер - ОАО "Российские железные дороги".

Сейчас перед всеми участниками российского транспортного рынка стоит общая задача - обеспечить максимально "плавный" переход к новой технологической реальности и минимизировать возможные риски тотальной "цифровизации". Конференция и выставка "Интернет+Транспорт" - навигатор в мире новейших цифровых технологий для организаций и предприятий транспортного комплекса. Это обновленная версия проекта "Информационные технологии на транспорте" (Инфотранс), который проходил в Санкт-Петербурге и 20 лет собирал разработчиков ПО, транспортные и промышленные предприятия.

Деловая программа конференции "Интернет+Транспорт" 2017 года строится вокруг вопросов применения цифровых технологий в сфере грузоперевозок, международной логистики и управления цепочками поставок, кибербезопасности на транспорте, пассажирского сектора и городского транспорта. В рамках пленарной дискуссии будут выявлены основные тенденции "переходного" периода, характерные не только для транспортного комплекса, но и для других отраслей (строительство, промышленность, атомная энергетика и другие). Участники дискуссии постараются найти ответ, существует ли универсальная стратегия трансформации реального сектора экономики и как найти баланс между производством и потребление инноваций.

Значимой частью конференции "Интернет+Транспорт" станут выступления ИТ-директоров по информатизации национальных железнодорожных компаний стран 1520 и основателей ведущих технологических компаний, разрабатывающих инновационные решения и сервисы для транспортного сектора: Maps.Me (оффлайн-карты от пользователей), TakeBus (сервис по покупке билетов на междугородние автобусы), iCanDeliver (агрегатор грузовых перевозок), TruckerPath (приложение для дальнобойщиков) и многих других. После завершения деловой программы участников конференции и выставки "Интернет+Транспорт" будут ждать турнир по боулингу и бильярд.

I Международная конференция и выставка "Интернет+Транспорт" прошла в ноябре 2016 года. В ней приняли участие более 200 представителей власти, экспертного сообщества и ведущих компаний IT и транспортного сектора: Минкомсвязи России, правительства Москвы, ОАО "РЖД", АО "ГЛОНАСС", Яндекса, Mail.ru Group, Rambler, Трансконтейнер, Ozon, X5 Retail Group, Почты России, iCanDeliver, TakeBus, UbiGo Innovations и других.