"Корпорация развития" продолжает оптимизацию расходов

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ТАСС, 29 сентября. АО "Корпорация развития" продолжает процедуру оптимизации расходов в соответствии с планом, который был составлен под руководством исполняющего обязанности гендиректора Сергея Новицкого.
30 сентября - 1 октября состоится переезд в новый офис, площадь которого гораздо меньше, что позволит почти вдвое сократить расходы на содержание и аренду. Также внесены изменения в штатное расписание "Корпорации развития", по которому количество сотрудников с начала года сократилось со 121 до 40 человек. "Часть работников переведена на договоры гражданско-правового характера (ГПХ). Например, дочернее предприятие "Полярный Кварц", мощности которого расположены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, функционирует только в летний период, поэтому принято решение, что в межсезонье нет смысла содержать полный штат", - сообщили в корпорации.
Руководство корпорации проводит строгий контроль над деятельностью дочерних компаний. Если ранее они имели относительную автономию, то теперь все финансовые операции в целях экономии утверждаются бюджетным комитетом "Корпорации развития". На завершающем этапе находится подготовка документации для проведения аукционов по продаже материальных активов. "К продаже готовится невостребованное имущество, а именно 54 единицы техники, гаражи и другие помещения, использование которых не дает эффективных результатов", - пояснили в корпорации.
Одновременно с оптимизацией "Корпорация развития" продолжает реализацию приоритетных проектов. Так, в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) построен и в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию жилой дом на 168 квартир. Девятиэтажное здание входит в перечень объектов, создаваемых Корпорацией в рамках шестистороннего соглашения по строительству инфраструктуры нефтепровода "Заполярье - Пурпе". Руководители подразделения "Транснефти" оценили качество строительства жилого дома, который признан одним из самых современных в Новом Уренгое. В частности, на здании смонтирован навесной вентилируемый фасад системы "Fronton", которая адаптирована для условий Крайнего севера: устойчива к усадке дома и движению грунта, обеспечивает высокий уровень теплоизоляции, защищает стены от агрессивных факторов.
Активно ведутся работы по строительству очистных сооружений в поселке Коротчаево Пуровского района ЯНАО. "Новый объект и призван обеспечить жизнедеятельность района Коротчаево и развивать строительство в арктическом регионе. После ввода первой очереди очистные смогут принимать 2,5 тыс. кубометров стоков в сутки", - отметили в Корпорации. Также прокладываются подводящие сети к полигону твердых бытовых отходов в Тазовском районе ЯНАО, где остро стоит вопрос нелегально и стихийно возникающих мусорных скоплений. Полигон, общая площадь которого 23,5 га, обеспечит централизованный прием и утилизацию отходов от населения поселка Тазовский, села Газ-Сале и близлежащих поселений, промышленных отходов предприятий и организаций, в том числе нефтегазового комплекса, в течение 30 лет. Это будет первый сертифицированный объект по утилизации бытовых и промышленных отходов, он рассчитан на прием порядка 46 тыс. кубометров твердых бытовых и промышленных отходов в год.
АО "Корпорация развития" создана во исполнение поручения президента РФ. Реализует крупнейший инвестиционный проект "Урал Промышленный - Урал Полярный" и ряд других инвестпроектов, занимая лидирующую позицию в УрФО в сфере привлечения инвестиций. До ребрендинга в 2012 году - ОАО "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный". Акционеры - все субъекты РФ в УрФО и DB International (ведущий мировой эксперт в области железнодорожных перевозок, подразделение Deutsche Bahn AG).