В Москве состоялся международный форум "Интеллектуальные транспортные системы России"

МОСКВА, 2 октября 2017 г. 27-28 сентября 2017 года в Москве прошел второй Международный форум "Интеллектуальные транспортные системы России". Эксперты обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры в системе цифровой экономики и безопасности на транспорте. Важным событием мероприятия стало официальное объявление об образовании Ассоциации по развитию цифровых технологий транспорта "Цифровая эра транспорта", среди главных задач которой заявлены стандартизация и продвижение ИТС в регионах.

В этом году в форуме "Интеллектуальные транспортные системы России" в течение двух дней участие приняли более трехсот человек из России и других стран - это представители органов власти, эксперты транспортной отрасли, участники научного сообщества и ИТ-специалисты.

Под крылом государства

В рамках пленарного заседания выступил министр транспорта РФ Максим Соколов, который отметил значимость данной дискуссионной площадки для отрасли и рассказал о том, каковы перспективы развития транспорта в России.

"Отрадно видеть, что год от года форум собирает все больше участников, стендов и экспонентов, представителей бизнеса и региональных органов власти, которые активно взаимодействуют в рамках развития интеллектуальных транспортных систем. И в условиях цифровой экономики (а мы не только говорим об этом - мы уже живем в этом мире) транспорт является одним из ключевых звеньев всех социально-экономических отношений, обеспечивая мобильность населения, скорость коммуникаций, взаимодействие людей, технологий и создавая новые продукты и идеи, - сказал Максим Соколов. - Это не может не отразиться на модернизации систем управления, организации дорожного движения, контроля за ним. И роль ИТС имеет большое значение - порой не меньшее, чем сама модернизация или даже создание объектов транспортной инфраструктуры".

Отдельно министр подчеркнул влияние цифровых и интеллектуальных систем на качество и безопасность пассажирских перевозок. По его словам, развитие этого направления позволит привлечь частный бизнес в разработку автоматизированных систем управления дорожным движением, обеспечить транспортный комплекс системами сбора информации о транспортных потоках, создать единые системы продажи билетов и оплаты проезда на различных видах транспорта. В результате будет обеспечена поддержка здоровой конкуренции, направленной на развитие передовых технологий и улучшение качества для конечного пользователя.

Также министр принял участие в обходе выставки, на которой в этом году были представлены экспозиции более 10 компаний, ряда регионов и стран.

Шаг в Digital Age Transportation

Одним из ключевых событий форума стало объявление о создании ассоциации "Цифровая эра транспорта", президентом которой стал Сергей Тен, член Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ.

"Важно отметить, что внедрение ИТС по стране происходит локально и неравномерно, системы не связаны между собой, разрозненны, без должной научной и концептуальной проработки. Это не системный подход. Только если губернатор или мэр заинтересован в продвижении этого направления, оно развивается. Надо признать, что последовательного, целевого финансирования на уровне регионов у нас нет, - отметил Сергей Тен, рассказывая о причинах создания ассоциации. - Что касается положительных моментов, технологии продвинулись вперед. Сегодня не осталось ни одного эксперта, который бы сомневался в необходимости развития ИТС и их положительном влиянии на роль экономического потенциала страны. Второй этап реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" предусматривает внедрение в городских агломерациях ИТС - это будет еще один дополнительный импульс. Идея создания Ассоциации появилась еще на конференции "ИТС регионам" в Орле и требовала осмысления и анализа, но все наши дискуссии за прошедший год привели к тому, что Ассоциация "Цифровая эра транспорта" была создана".

Как рассказал Сергей Тен, основные цели ассоциации - стандартизация ИТС, продвижение ИТС в регионах, реализация прикладного характера ИТС. При этом работа ассоциации будет вестись проектным методом. На первом этапе деятельность будет сконцентрирована на развитии инфраструктуры дорог и городов.

В рамках форума состоялось подписание соглашения между Федеральным дорожным агентством и ассоциацией о сотрудничестве в области развития интеллектуальных транспортных систем в дорожном хозяйстве. Подписание проходило в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова.

От теории к практике / Стратегия и тактика

В центре дискуссий участников форума оказалось сразу несколько стратегически важных тем - это и место транспортной инфраструктуры в системе цифровой экономики, и изменения, которые ожидают отрасль в связи с наступлением Digital Age Transportation, и перспективные схемы финансирования проектов внедрения ИТС. Обсуждался и ряд практических вопросов. Среди них - перспективы развития и использования ГЛОНАСС, систем автоматического весогабаритного контроля, каршеринга, автоматизация алгоритмов контроля и управления транспортом, различные системы оплаты проезда в транспорте и так далее. Также дискуссии развернулись вокруг стратегий развития ведущих отечественных компаний на ближайшие годы в условиях роста экономики и ее цифровизации, а также вокруг перспектив использования в российских условиях международного опыта в области ИТС.

"В России была создана не просто ИТС, но государственная ИТС, и в этой области Россия оказалась впереди планеты всей. Сегодня системой ЭРА ГЛОНАСС было принято и обработано более 380 тыс. экстренных вызовов. Почти по 3,5 тысяч из них потребовалась помощь служб экстренного реагирования. Почти половина из них - это тяжелые случаи, когда система срабатывала в автоматическом режиме. На этой неделе мы перешагнули важный психологический рубеж: на нашем ресурсе зарегистрировано более миллиона транспортных средств" - сообщил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Жерегеля.

Весьма активное обсуждение участников форума вызвала тема скорого появления на отечественных дорогах беспилотного транспорта, для функционирования которого ИТС жизненно необходимы. Беспилотный транспорт многим видится одним из самых перспективных направлений развития транспорта.

По мнению Бориса Глазкова, вице-президента ПАО "Ростелеком" важным признаком является то, что уже сейчас беспилотный транспорт работает в локальных зонах, таких как аэропорты, города. Это значит, что человеческие жизни стали доверять беспилотному транспорту.

Наиболее радикальное мнение высказала Ольга Ускова, президент Cognitive Technologies. Она уверена, что речь идет не о будущем: оно уже наступило. "Мы с вами - последнее поколение, которое застало несмешанные автомобильные потоки на дорогах. Смешанные потоки - это не будущее, речь идет о выпуске на дороги промышленной серии роботизированных автомобилей уже в 2019 году, - заявила Ольга Ускова. - Текущий заказ "искусственных мозгов" к 2019 году составляет 22 миллиона копий, а значит через полтора года 22 миллиона машин поедут в роботизированном режиме по дорогам мира".

Она подчеркнула, что пришло время говорить с технологами о решении практических задач. В частности, есть три ключевых вопроса, которые могут резко снизить риски для людей на дорогах. Это цифровые 3D-карты, цифровые знаки и метки на одежду для более четкого распознавания пешеходов. Их введение не требует существенных инвестиций, но организационные усилия необходимы, и сейчас самое время их приложить.

В завершении форума его гости смогли посетить Технический тур в Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД Москвы), где ознакомились с тем, как в столице применяются современные технологии для управления транспортными потоками и совершенствования дорожной инфраструктуры.

Будущее ИТС

Форум "Интеллектуальные транспортные системы России" показал, что ИТС на данный момент является одним из направлений, на которое готовы делать ставку представители не только дорожно-транспортной отрасли, но и ИТ-компании, и телеком-операторы. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем компетенция участников рынка будет расти, будут появляться новые решения и запускаться проекты.

Михаил Яковлевич Блинкин, председатель Общественного совета Министерства транспорта РФ, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, отметил, что цифровая эра транспорта - это некоторое клише, обозначающее грандиозные перемены, происходящие в транспортной отрасли всего мира. "Мне чрезвычайно приятно, что Россия находится в этом тренде. Скажу больше - обе составляющие нашего названия находятся в центре внимания политического руководства страны, о важности цифровой экономики недавно говорил президент РФ. Второе, на что я хотел обратить внимание, это то, что технологические, технические, институциональные решения, которые находят наши предприниматели, крупные и небольшие компании, чрезвычайно интересны и перспективны. И ни в одной из линий, связанных с транспортом цифрового века, мы не являемся аутсайдерами и тем более зрителями, потому что во всех решениях, начиная от мониторинга, фискальных, управленческих решений и так далее в России есть оригинальные решения. Это повод для оптимизма. И хотя проблемы есть, это проблемы грандиозного роста", - подчеркнул он.

"Сегодня создались более чем благоприятные условия для консолидации научного сообщества, потому что роль государства в формировании вектора по этому важнейшему направлению, к сожалению, не всегда достаточна. Это неудивительно: тема очень сложная, многоплановая, высокоинтеллектуальная и не может быть решена росчерком пера и даже выделением денег. Она может быть решена только консолидацией усилий большого количества людей, владеющих знаниями и умениями в этой сфере. Поэтому мне представляется, что форум "Интеллектуальные транспортные системы России" может сыграть очень большую роль, особенно с учетом появления ассоциации, в рамках которой мы можем консолидировать усилия. Ведь важно не только встречаться раз в год, но и организовать работу постоянно", - резюмировал Николай Быстров, президент ассоциации "РОСАСФАЛЬТ".