МОСКВА, 4 октября 2017 г. /ГЛАВКИНО/. В кинотеатре "Синема Парк Ривьера" 3 октября состоялась премьера фильма "Жизнь впереди". В широкий прокат лента выходит 5 октября. Это забавная история одноклассников, которую снял Карен Оганесян, вписав в нее самые узнаваемые сейчас лица кино: Светлану Ходченкову, Павла Прилучного, Дениса Шведова, Артура Смольянинова и др.

Представляли комедию исполнители главных и ролей второго плана: Ольга Медынич, Денис Шведов, Егор Корешков, Артур Смольянинов, Валерия Кожевникова, Александр Паль, Артем Семакин, Елизавета Мартинес Карденас, Сергей Бурунов.

Гостями вечера были Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Настя Задорожная, Андрей Смоляков, Анна Слю, Валерия Шкирандо, Тимур Родригез и многие другие звезды кино и телевидения. А также музыканты группы "Город 312", чьи композиции звучат в фильме.

Отметим, что "Жизнь впереди" - первая прокатная картина, с которой "ГЛАВКИНО" начинает развитие собственного кинопроизводства. "Очень надеемся, что зритель достойно оценит нашу совместную с коллегами работу. И одновременно рассчитываем, что для "ГЛАВКИНО" она станет толчком к реализации новых проектов, которые позволят компании выйти в лидеры российской киноиндустрии", - прокомментировал старший вице-президент Банка ВТБ, генеральный директор "ГЛАВКИНО" Владислав Мельников.

О фильме "Жизнь впереди"

Режиссер: Карен Оганесян

Оператор: Василий Григолюнас

Продюсеры картины: "ГЛАВКИНО", "КАРГО", НТВ, при поддержке Министерства культуры РФ

Прокатчик: компания "Централ Партнершип", крупнейший в России теле и кинодистрибутор

В ролях: Светлана Ходченкова, Александра Паль, Денис Шведов, Артур Смольянинов, Максим Виторган, Юлия Александрова, Павел Прилучный, Ольга Медынич, Егор Корешков, Валерия Кожевникова и др.

Возрастное ограничение: 16+

В прокате с 5 октября.

Запрос на предоставление фотографий с премьеры фильма "Жизнь впереди" направляйте на achernikova@glavkino.ru