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На ликвидации природных пожаров в Приморье задействовано более 100 единиц техники

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9 октября, 16:10 UTC+3

В регионе зафиксировано 66 лесных пожаров в 14 муниципалитетах на площади более 2 тыс. га

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© Пресс-служба администрации Приморского края

На ликвидации природных пожаров в Приморье задействовано более 100 единиц различной техники, в том числе два самолета и два вертолета. Об этом сообщили в краевом департаменте гражданской защиты.

"Половина пожаров уже локализована на площади почти 1 тыс. га в Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 450 человек, задействовано более 100 единиц техники, в том числе почти 20 бульдозеров, два самолета Бе-200 МЧС России и два вертолета авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас в Приморье действует 66 лесных пожаров в 14 муниципалитетах на площади более 2 тыс. га. За несколько дней авиация сбросила более 170 тонн воды на горящие участки леса, совершив почти 20 вылетов. В департаменте добавили, что угрозы перехода огня на населенные пункты нет.

"Вблизи населенных пунктов усилены пожарные подразделения, в том числе и несколько групп Приморской поисково-спасательной службы, сосредоточена тяжелая техника, люди оперативно информируются о складывающейся обстановке. Именно для защиты деревень и поселков от перехода огня в нескольких районах работают группы приморских спасателей. В крае создан оперативный штаб для координации всех ведомств, муниципалитетов по тушению природных пожаров и недопущению распространения огня на жилые и хозяйственные постройки", - прокомментировали в департаменте.

Ранее в связи с высокой задымленностью в районах пожара и возможностью возникновения угрозы населенным пунктам врио главы Приморья Андрей Тарасенко принял решение привлечь дополнительные силы. После его обращения в МЧС России в край направили два самолета спасателей.

По мнению главы Кавалеровского района Сергея Гаврикова, пожары в Приморье могли возникнуть по вине сборщиков кедровых шишек. "В этом году хороший урожай кедровых шишек, в лес ушло много сборщиков. И так как очаги пожаров - а сейчас в районе 17 термоточек - находятся в труднодоступных местах, можно с большой долей вероятности предположить, что причиной является человеческий фактор, то есть сборщики кедровника", - сказал он.

В регионе действует госпрограмма "Развитие лесного хозяйства Приморского края", в ходе реализации которой закупается техника для борьбы с лесными пожарами и проводятся профилактические мероприятия. 

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