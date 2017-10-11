Завершился восьмой региональный интернет-форум "РИФ - Воронеж 2017"

С 6 по 7 октября в Воронеже проходил интернет-форум "РИФ - Воронеж". Это самое яркое и ожидаемое событие для аудитории, связанной с интернет-технологиями региона.

В этом году форум расположился на новой площадке - Expo Event Hall Сити-парка "Град", благодаря которой была намного шире представлена выставочная часть и интерактивные зоны. Посетители могли покрутить огромные спиннеры, поиграть в виртуальный футбол, прокатиться на гироскутере.

Сам форум состоял из шести параллельных образовательных потоков. Программа была разбита по темам: интернет-реклама, поисковый маркетинг, социальные медиа, новые технологии, веб-аналитика, образование, бизнес, мобильные технологии, разработка, стартапы, государство и общество, электронная коммерция, PR и контент-маркетинг, дизайн. Кроме того, секции были отмечены по уровню сложности, чтобы участникам было проще ориентироваться, на кого рассчитано выступление: на новичка или профи.

Отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов внедрения цифровой экономики и финтеху, стажировкам и формированию команды.

За два дня на форуме выступили около 100 спикеров, посетили мероприятие более 3500 человек.

Форум открыли: Борис Тригуб - заместитель директора "Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов", Сергей Елпатьевский - эксперт в области IT и Big Data, директор департамента внедрения услуг на бизнес-рынке компании "МТС" и Михаил Жуков - генеральный директор компании "HeadHunter".

"Приятно видеть, что в нашем регионе развиваются технологии, появляются новые IT-разработки. Форум - прекрасное тому доказательство. Мы видим огромный интерес к этой сфере, как у уже состоявшихся специалистов в области интернет, так и у студентов, представителей бизнеса, медиа, маркетологов. Мероприятие становится центром притяжения ведущих экспертов и уже задает многие тренды", - отметил Борис Тригуб.

В этом году перед аудиторией выступили представители таких компаний, как "ВКонтакте", "HeadHunter", "Avito", "Лайфхакер", "МТС", "Яндекс" и других.

Главными событиями в рамках "РИФ-Воронеж" стали: традиционное вручение премии за лучшие достижения в региональном интернет-пространстве и экологическая акция "Айти-свер", в рамках которой представители IT-компаний Воронежа посадили боле десятка деревьев и кустарников, создав еще одну зеленую зону на карте города.

www.rifvrn.ru

Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов" и департамента экономического развития Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события. В рамках "РИФ-Воронеж" также проходит интернет-премия, основные задачи которой - содействие развитию интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка.

Организаторы:

Областное казенное учреждение "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", www.innoros.ru

Рекомендательный проект "LikenGo!", www.likengo.ru

Департамент экономического развития Воронежской области, www.econom.govvrn.ru

При поддержке:

Российской ассоциации электронных коммуникаций, www.raec.ru

Правительства Воронежской области www.govvrn.ru

Администрации городского округа город Воронеж www.voronezh-city.ru

Место проведения:

Expo Event Hall, http://expoeventhall.ru/

Воронежская область, Рамонский р-он, пос. Солнечный,

ул Парковая 3, Сити-парк "Град"

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-центр "РИФ-Воронеж":

Анна Гребенщикова

e-mail:pressa@rifvrn.ru

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