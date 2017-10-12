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Российские компании принимают участие в IREE-2017

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12 октября, 12:26 UTC+3

В 2017 году на выставке будут продемонстрированы разработки всех секторов железнодорожного транспорта - от локомотивов до систем безопасности и телекоммуникаций

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 октября 2017 года. В Нью-Дели состоялось официальное открытие крупнейшей Азиатской выставки в сфере железнодорожного оборудования IREE-2017. Участниками IREE-2017 от России стали компании: АО "Новозыбковский машиностроительный завод", ООО НПЦ "НовАТранс", ООО "Л-Кард", ООО НПП "Вигор", ПАО "НПК ОВК". Организатором российского участия выступает Российский экспортный центр (РЭЦ).

Международная выставка железнодорожного оборудования и техники (IREE-2017) - это единственная выставка в Индии, которая рассматривается в стране в качестве важного этапа в привлечении потенциальных зарубежных партнеров к участию в программах развития и модернизации железнодорожного транспорта и инфраструктуры.

В 2017 году на IREE-2017 будут продемонстрированы разработки всех секторов железнодорожного транспорта - от локомотивов до систем безопасности и телекоммуникаций. Традиционно в рамках деловой программы проходят семинары, презентации, круглые столы, темами в которых являются инновационные и модернизационные решения как в конструкторской сфере, так и в сфере высоких технологий.

В течение четырех дней компании представляют свое оборудование и разработки для железнодорожной отрасли. Особое внимание на выставке уделяется локомотивам и подвижным составам для пассажирских и грузовых перевозок, вагонам и средствам транспорта для городских систем рельсового транспорта (метро, трамваи), компонентам и системам для подвижных составов.

В рамках деловой и культурной программы на стенде Российского экспортного центра (РЭЦ) 12 октября 2017 года пройдут следующие мероприятия:

10:30 - Торжественная церемония открытия экспозиции Российского экспортного центра (РЭЦ);

11:00 - презентация "Новые подходы к неразрушающему контролю рельсов", Евгений Веселов, генеральный директор ООО НПП "Вигор";

12:00 - презентация "Инновационные технологии обучения сотрудников, как комплекс мер для увеличения производительности и безопасности на предприятиях железнодорожного транспорта", Рафаил Валиев, генеральный директор ООО НПЦ "НовАТранс";

13:00 - презентация "Глобальное сотрудничество в железнодорожном бизнесе", Иван Поднебесный, менеджер проектов ПАО "НПК ОВК".

Оператор российского участия - компания "Бизнес Ивент" (http://www.business-event.com/ru/, ГК "Формика")

Справка

Международная выставка железнодорожного оборудования и техники IREE-2017 проходит в Нью-Дели с 11 по 13 октября 2017 года. IREE - единственная выставка в Индии, которая рассматривается в качестве важного этапа в деле привлечения потенциальных зарубежных партнеров к участию в запланированных правительством многомиллиардных программ развития и модернизации железнодорожного транспорта и инфраструктуры.

Официальная страница российского участия на Международной выставке железнодорожного оборудования и техники IREE http://business-event.com/ru/iree-2017

АО "Российский экспортный центр" создан в качестве специализированной организации, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. РЭЦ помогает компаниям организовать участие в международных выставках и бизнес-миссиях в рамках программы финансирования части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной продукции на внешние рынки. Это позволяет малым, средним и крупным компания принять участия в крупнейших международных мероприятиях, получить новые контакты и выйти на мировой рынок.

Бизнес Ивент - ведущий частный оператор конгрессно-выставочных мероприятий, входящий в крупнейшую Международную ассоциацию конгрессов и конференций ICCA (International Congress and Convention Association). Компания основана в 2005 году в составе группы компаний Formika. Клиенты и партнеры компании - российские федеральные и региональные органы власти, государственные и частные компании России и зарубежья.

 

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